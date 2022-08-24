Артем Дзюба — самый известный футболст в России. По узнаваемости он даже превосходит Игоря Акинфеева, несмотря легендарный сейв последнего в матче с Испанией на чемпионате мира-2018. Дзюба — это не только футболист, это еще и знаменитость: его звали на вечерние шоу, он постоянно мелькает в соцсетях, и зачастую по очень скандальным поводам.

Еще полгода назад никто бы не подумал, что Артему придется покидать родную страну. За последние 11 сезонов он лишь раз забил в Российской Премьер-лиге меньше 10 голов, но в «Зените» решили, что время Дзюбы в клубе вышло.

Очевидно, что дело в первую очередь в возрасте Артема, 22 августа ему исполнилось 34 года, и вряд ли он мог отметить день рождения намного лучше, чем голом в дебютном матче за новый клуб. Конечно, в идеале было бы еще и победить, но раз с этим не сложилось, то гол — вполне достойное утешение.

В первом матче за «Адана Демирспор» — с «Фенербахче» — Дзюба вышел в стартовом составе. Возможно, его бы там не было, будь готов играть Марио Балотелли, но история не знает слова «если».

Артем не очень ярко проявил себя в матче, но сделал главное и по сути, единственное, чего ждут от форварда — забил мяч. Для любого нападающего голы — это главное, но особенно для такого как Дзюба — высокого, не самого быстрого и не самого сильного в подыгрыше.

Правда, с голом все тоже не так однозначно: кто-то может сказать, что Артем украл гол у своего партнера по команде Генри Оньекуру. Мяч наверняка закатился бы в сетку и без касания россиянина, но вряд ли здесь его можно в чем-то упрекать, ведь прямо за спиной у Артема был защитник «Фенербахче».

Да и может ли хоть один футболист лишить себя удовольствия стать автором гола в дебютном матче за новый клуб, если у него есть такая возможность? Может, кто-то и может, но точно не Дзюба и не любой другой нацеленный на голы форвард.

Гол Артема случился за 25 минут до конца матча и подарил «Адана Демирспору» надежду: счет стал 2:3 в пользу «Фенера», хотя еще 15 минут назад он был разгромным. И никто не знает, чем бы закончилась игра, если бы не удаление Ярослава Ракицкого на 82-й минуте. Но как только оно случилось, оставшийся в меньшинстве «Демирспор» пропустил четвертый гол, и игра была сделана.

Дзюбу заменили на 86-й минуте, и он отправился вслед за украинцем, в раздевалку. Там старые знакомые и товарищи по «Зениту» вполне могли обсудить случившееся.

В целом, игра Дзюбы оставила позитивное впечатление: возможно, не слишком яркий первый тайм, но гол во втором и несколько качественных эпизодов в подыгрыше. Был еще один удар мимо, 13 точных передач из 17, пять выигранных верховых единоборств из семи. Россиянин получил за матч самую высокую оценку в своей команде от экспертов SofaScore — 7,4. Фактически, его признали лучшим игроком своего клуба в состоявшемся матче, и это точно не назовешь провальным дебютом.

Высоко оценил игру россиянина и президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак. Он заявил, что Дзюба может заменить Марио Балотелли.

«Даже если он уйдет, это не конец света. Балотелли уходит — приходит другой. Мы взяли Дзюбу на случай, если он уйдет. Мы открыты для предложений. Его может получить любой, кто заплатит 4 миллиона евро. Никаких скидок, я не торгуюсь», — приводит слова Санджака Fanatik.

Это довольно приятная оценка от главы клуба. Конечно, интересно было бы посмотреть за взаимодействием Дзюбы и Балотелли на поле, за их коммуникацией в раздевалке, но если итальянец уйдет, это только увеличит шансы россиянина на стабильную игру в основе.

Партнером Артема в атаке, скорее всего, станет все тот же нигериец Генри Оньекуру, чей гол, как некоторые считают, был украден. Хотя все, что на самом деле украл Дзюба — это шоу. Его эмоции после гола, когда он с бешеными глазами кричал «Bamos» — возможно, ярчайший момент матча.

Среди партнеров Дзюбы по команде, помимо Балотелли, Ракицкого и Оньекуру, есть и другие заслуженные футболисты. Такие, как Гекхан Инлер, поигравший за «Наполи» и «Лестер», а также Юнес Беланда, известный по выступлениям за киевское «Динамо», «Шальке» и «Ниццу». В прошлом сезоне команда заняла девятое место в чемпионате Турции, а в этом году стартовала с двух побед подряд и лишь в третьем туре проиграла более сильному и именитому «Фенербахче».

Очевидно, что «Адана Демирспор» — это амбициозный и довольно крепкий с финансовой точки зрения проект, раз он может позволить себе платить игрокам семизначные суммы в долларах. «Спорт-Экспресс» сообщал, что зарплата Дзюбы составляет полтора миллиона евро. Очевидно, что Балотелли получает не меньше. Дзюба нашел себе отличный вариант для продолжения карьеры, где он может не только заработать еще на один роскошный дом, но и поиграть на приличном уровне.

Стать чемпионом Турции при наличии богатых стамбульских гигантов: «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа» будет непросто, но реально. За последние три сезона в «Суперлиге» было два неожиданных чемпиона «Башакшехир» и «Трабзонспор». «Демирспор» — сопоставимый по амбициям и возможностям клуб. Понаблюдать за ним в ближайшие месяцы будет одним из самых интересных занятий для любителей футбола из России.