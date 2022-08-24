Эрдоган: Крым должен быть возвращен Украине

Турция не признает российскую аннексию Крыма, открыто называя этот шаг незаконным с первого дня захвата территории Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на II саммите Крымской платформы в онлайн-формате. Он также вновь подтвердил полную поддержку и выразил глубокую озабоченность положением крымскотатарского народа. #trtнарусском #Турция #Украина #Крым #Эрдоган #новости #аннексия #трт #trtrussian