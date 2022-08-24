Китай в период с марта по июль 2022 года закупил у России нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $35 млрд по сравнению с $20 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает Bloomberg.

Таможенные данные КНР показали увеличение импорта нефти до 7,15 млн тонн (+8% по сравнению с 2021 годом), угля — до 7,4 млн тонн (+14%), коксующегося угля — до 2 млн тонн (+63%). РФ теперь является главным поставщиком топлива в Китай, потеснив Индонезию.

Вырос также импорт российского газа (+20%), алюминия (+16%), палладия (+29%) и пшеницы (+52%), а вот импорт меди и никеля сократился на 20% и 10% соответственно (до 20,3 тыс. тонн и до 3,2 тыс. тонн соответственно).

Москва продолжает наращивать поставки энергоресурсов в Азию с конца февраля. В мае страны континента впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти.

За месяцы войны в Украине РФ стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, потеснив Саудовскую Аравию. Наращиваетзакупки российской энергоресурсов и Индия — РФ занимает второе (после Ирака) место по объемам поставок нефти в эту страну.