В 2022 году две трети территории Европы столкнулись с сильнейшей засухой за последние 500 лет, говорится в докладе Европейской обсерватории засухи, которую курирует Европейская комиссия.

По оценке авторов доклада, 47% территории континента (Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Украина, Молдова, Ирландия и Великобритания) находится в условиях кризисного предупреждения, при явном дефиците влаги в почве. Еще 17% — в состоянии тревоги, при котором страдают растительность и сельскохозяйственные культуры.

В Великобритании, где в нескольких регионах ​​засуха объявлена официально, листья на деревьях уже в августе приобрели каштановый оттенок. Как объясняют ученые, катастрофическую нехватку влаги деревья воспринимают как ранний приход осени.

Урожайность кукурузы, сои и подсолнечника, согласно прогнозу, будет на 16%, 15% и 12% соответственно ниже среднего показателя последних пяти лет.

«Сильная засуха, поразившая многие регионы Европы с начала года, в августе продолжает расширяться и усугубляться», — сказано в докладе. Авторы прогнозируют, что в Западной Европе и Средиземноморском регионе более теплая и сухая погода, чем обычно, будет стоять до ноября.

Чрезвычайно низкий уровень рек не может обеспечить надлежащую работу гидроэлектростанций, а отсутствие ветра не позволяет ветряным турбинам выработать достаточно энергии. Атомные электростанции испытывают проблемы с охлаждением систем, что не позволяет им работать на всю мощь. Из-за этого власти европейских стран также призывают граждан экономить энергию, воду и топливо, что еще больше усугубляет ситуацию в экономике, осложняемую ситуацией в Украине.