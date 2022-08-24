В американском штате Массачусетс ученица одной из школ столкнулась с проявлением исламофобии со стороны руководства учебного заведения, сообщает USA Today.

Ученица школы Mystic Valley получила от классного руководителя уведомление «о несоответствии школьной формы», в котором говорилось, что ее «джихаб» (написанное с ошибкой слово «хиджаб») нарушает правила учебного заведения. В документе отмечается, что учащиеся могут носить религиозную одежду, если предоставят подтверждающее письмо от духовенства соответствующей конфессии.

Позже представители школы заявили, что произошедшее является бестактным. Директор школы Алекс Дэн сказал, что для получившей уведомление учащейся не было никаких последствий, а также признал, что ситуация была неправильно урегулирована.

Правозащитники из Совета по американо-исламским отношениям подчеркнули, что по действующему законодательству родители учениц не обязаны предоставлять никакие подтверждающие документы о необходимости ношения тех или иных религиозных атрибутов их детьми. Столкнувшаяся с проявлением исламофобии школьница теперь может спокойно приходить на занятия в хиджабе.