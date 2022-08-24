24 августа 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Российские миротворцы покидают свои посты в Лачинском коридоре
На въезде в Лачинский коридор со стороны Губадлинского района Азербайджана начали демонтаж блокпостов российских миротворцев. Согласно договоренностям Баку и Еревана, до 25 августа город Лачин и села, расположенные вдоль Лачинского коридора, должны быть переданы Азербайджану. #trtнарусском #Карабах #лачинскийкорридор #миротворцы
Российские миротворцы покидают свои посты в Лачинском коридоре / Others
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