Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия международного туристического центра «Великий шелковый путь» в Самарканде, сообщается на сайте главы государства. В торжественной речи он напомнил, что Самарканд сыграл важную роль в формировании и развитии узбекского народа и его государственности.

«Этот замечательный центр является продолжением основанных нашими великими предками архитектурных традиций. Уверен, что он станет символическим мостом между нашей славной историей и Третьим Ренессансом, фундамент которого мы формируем в настоящее время. Комплекс «Великий шелковый путь» — широко распахнутые миру ворота Узбекистана», — отметил президент.

Многопрофильный центр включает в себя 8 современных отелей, конгресс-холл, комплекс «Вечный город», амфитеатр и многие другие объекты. Здесь устроен старинный базар, 40 ремесленных мастерских в традициях всех регионов страны. В них ремесленники на глазах будут вести мастер-классы резьбы по дереву, изготовления гончарных изделий, шелковой бумаги, ювелирных украшений и ковроткачества.

На зданиях комплекса отражены исторические картины эпохи Великого шелкового пути. Так, при оформлении ансамбля «Вечный город» использован сюжет сохранившейся на стене древнего Афросиаба фрески с изображением церемонии приема правителем Согдийского государства послов из Кореи, Китая, Индии и других стран.

Новый туристический центр способен обслуживать 2 млн туристов в год. Узбекистан планирует в ближайшие пять лет увеличить приток туристов с 2 млн до 9 млн, а число занятых в сфере туризма довести до 500 тысяч человек.