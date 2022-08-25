Сильнейшие за 60 лет жара и засуха, установившиеся в Китае, заставили власти страны выпустить общенациональное предупреждение, пишет Reuters.

Национальное «желтое предупреждение» было объявлено после того, как в регионах от провинции Сычуань на юго-западе до Шанхая в дельте Янцзы установилась жара и засуха. Такая погода держится уже более 60 дней.

66 рек в 34 районах региона Чунцин пересохло. Количество осадков в Чунцине сократилось на 60% по сравнению с сезонной нормой, а почва испытывает острую нехватку влаги. Инфраструктура и аварийно-спасательные службы региона несут все большую нагрузку: пожарные находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку по всему региону вспыхивают пожары в горах и лесах.

Власти борются с лесными пожарами и мобилизуют группы специалистов для защиты посевов от палящих температур в бассейне реки Янцзы.

Министерство водных ресурсов Китая поручило пострадавшим от засухи сельскохозяйственным регионам составить расписание, определяющее, кто и когда может получить доступ к водным ресурсам.

Согласно данным министерства по чрезвычайным ситуациям, сложившаяся ситуация в одном только июле привела к прямым экономическим потерям в размере $400 млн, затронув жизни 5,5 млн человек.

Сильнейшая засуха наблюдается сейчас и в Европе. На этой неделе TRT на русском писал о докладе Европейской обсерватории засухи, авторы которого пришли к выводу, что в 2022 году две трети территории Европы столкнулись с сильнейшей засухой за последние 500 лет.

По оценке авторов доклада, 47% территории континента (Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Украина, Молдова, Ирландия и Великобритания) находится в условиях кризисного предупреждения, при явном дефиците влаги в почве. Еще 17% — в состоянии тревоги, при котором страдают растительность и сельскохозяйственные культуры.