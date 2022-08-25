Переизбранный премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе учредил в стране министерства кофе и пальмового масла в рамках мер по развитию сельскохозяйственного производства, сообщает Guardian.

Министерство по делам кофе возглавил Джо Кули — выходец из долины Вахги в Дживаке, которая когда-то была огромной кофейной плантацией, но сейчас заросла кустарником. «В центре внимания министра Кули будет кофе, кофе и еще раз кофе. Я хочу пить кофе, приготовленный в Гороке, Маунт-Хагене, Лаэ и других частях страны. Я хочу, чтобы больше кофе выращивалось для экспорта на мировые рынки», — заявил Марапе.

Сейчас кофе в Папуа-Новой Гвинее выращивают в основном мелкие фермеры, на их долю приходится 85% годового урожая. Кофе составляет 27% всего сельскохозяйственного экспорта страны. Больше — только у пальмового масла (около 40%), министерство по делам которого возглавил Фрэнсис Манеке.

«У нас так много земли, которая простаивает, министру Манеке будет поручено использовать ее для увеличения производства, а также для помощи в развитии отрасли», — отметил Марапе.

Оба новых министра будут работать совместно с главой министерства сельского хозяйства. «Сельское хозяйство — это та сфера, где правительство может оказать наибольшее влияние на население этой страны, потому что основная часть наших людей — это фермеры, ведущие натуральное хозяйство. У нас есть земля, мы должны поощрять наших людей заниматься сельскохозяйственным производством», — заключил премьер-министр.

В июле TRT на русском писал, что страны Евросоюза планируют создать специальное ведомство для контроля за исполнением ограничений против Москвы — «министерство санкций».

Предполагается, что по принципам работы эта структура будет напоминать Управление по контролю за финансовыми активами (OFAC) при Минфине США. Также рассматривается вариант, при котором соответствующими полномочиями будет наделено Управление по борьбе с отмыванием денег в Евросоюзе. В этом случае изменения будут внесены в законодательство, которое сейчас разрабатывается Европарламентом.