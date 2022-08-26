Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России на 137 тысяч человек. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общий штат ВС РФ с 1 января 2023 года будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих — 1 150 628. Правительству России поручено предусмотреть выделение Министерству обороны РФ средств из бюджета.

Предыдущий указ от 17 ноября 2017 года определял, что штатная численность ВС России составляет 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих. Он вступил в силу в январе 2018 года.

Недоукомплектованность личного состава многих подразделений военные эксперты называютодной из главных проблем ВС РФ. Это называют в числе причин неуспехов в ходе войны в Украине.