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Путин увеличил штатную численность ВС России
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России на 137 тысяч человек. Общий штат ВС РФ с 1 января 2023 года будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих — 1 150 628
Путин увеличил штатную численность ВС России
Путин увеличил штатную численность ВС России / Others
26 августа 2022 г.

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России на 137 тысяч человек. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общий штат ВС РФ с 1 января 2023 года будет составлять 2 039 758 человек, из них военнослужащих — 1 150 628. Правительству России поручено предусмотреть выделение Министерству обороны РФ средств из бюджета.

Предыдущий указ от 17 ноября 2017 года определял, что штатная численность ВС России составляет 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих. Он вступил в силу в январе 2018 года.

Недоукомплектованность личного состава многих подразделений военные эксперты называютодной из главных проблем ВС РФ. Это называют в числе причин неуспехов в ходе войны в Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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