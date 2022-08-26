Азербайджан вернул Лачин и близлежащие села

Азербайджанские военные, водрузив флаг над зданием администрации Лачина, отрапортовали президенту о взятии под контроль города и сел Забух и Сус. Согласно договоренностям Баку и Еревана об альтернативном Лачинскому коридору маршруту, с 25 августа город Лачин и населенные пункты, расположенные вдоль Лачинского коридора, были возвращены Азербайджану. #trtнарусском #Азербайджан #Карабах #Лачин #Забух #Сус #трт #trtrussian #новости