Власти Казахстана проводят работу по релокации более 250 иностранных компаний, ушедших с российского рынка в связи с войной в Украине, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в интервью Tengrinews.

«Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок», — отметил Смаилов.

45 компаний приняли решение о переходе на казахстанский рынок, среди них — Skoda, GE Healthcare, Philips. Две компании уже запустили свои производства в республике, в их числе — американская Honeywell, производившая в РФ в том числе приборы учета газа. Власти Казахстана создают рабочие группы для каждой организации, чтобы помочь им релоцироваться.

Создать в Казахстане благоприятные условия для иностранных компаний, ушедших или намеревающихся покинуть российский рынок, в середине июля поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка.

Токаев назвал происходящее в этой связи «глобальной борьбой за инвестиционный капитал» и уточнил: «Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов».

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, с марта по июль 2022 года в Казахстане появилось более 2000 компаний с российскими собственниками (45% из них в Алматы и 35% в Нур-Султане), что соответствует росту на 20%.