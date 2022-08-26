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Казахстан ведет работу по релокации 250 покинувших РФ западных компаний
Власти Казахстана проводят работу по релокации более 250 иностранных компаний, ушедших с российского рынка. В стране создаются рабочие группы для каждой организации, чтобы помочь наладить работу на новом месте
Казахстан ведет работу по релокации 250 покинувших РФ западных компаний
Казахстан ведет работу по релокации 250 покинувших РФ западных компаний / Others
26 августа 2022 г.

Власти Казахстана проводят работу по релокации более 250 иностранных компаний, ушедших с российского рынка в связи с войной в Украине, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в интервью Tengrinews.

«Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок», — отметил Смаилов.

45 компаний приняли решение о переходе на казахстанский рынок, среди них — Skoda, GE Healthcare, Philips. Две компании уже запустили свои производства в республике, в их числе — американская Honeywell, производившая в РФ в том числе приборы учета газа. Власти Казахстана создают рабочие группы для каждой организации, чтобы помочь им релоцироваться.

Создать в Казахстане благоприятные условия для иностранных компаний, ушедших или намеревающихся покинуть российский рынок, в середине июля поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, каждая вторая из почти 1,4 тыс. крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка.

Токаев назвал происходящее в этой связи «глобальной борьбой за инвестиционный капитал» и уточнил: «Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов».

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, с марта по июль 2022 года в Казахстане появилось более 2000 компаний с российскими собственниками (45% из них в Алматы и 35% в Нур-Султане), что соответствует росту на 20%.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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