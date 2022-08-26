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ВС РФ заявили, что уничтожили в Чаплино 200 украинских военных
Минобороны России заявило, что в результате удара ОТРК «Искандер» по железнодорожной станции Чаплино было уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники. Тем временем, по сообщению украинской стороны, количество жертв ракетного удара составило 25 человек. Все они мирные жители, в том числе дети. #trtнарусском #Чаплино #ждстанция #ракеты #новости #trtrussian
ВС РФ заявили, что уничтожили в Чаплино 200 украинских военных / Others
26 августа 2022 г.
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