ВС РФ заявили, что уничтожили в Чаплино 200 украинских военных

Минобороны России заявило, что в результате удара ОТРК «Искандер» по железнодорожной станции Чаплино было уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники. Тем временем, по сообщению украинской стороны, количество жертв ракетного удара составило 25 человек. Все они мирные жители, в том числе дети. #trtнарусском #Чаплино #ждстанция #ракеты #новости #trtrussian