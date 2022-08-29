Канцлер Германии Олаф Шольц и члены правительства шантажируют немцев, пытаясь за их счет решить проблемы энергокомпаний, пишет Bloomberg.

Министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек заявил о риске банкротства крупнейшей газовой компании Германии Uniper в случае отмены нового налога, призванного компенсировать скачки цен на топливо. При этом он подчеркнул, что закрытие предприятия принесет немцам еще больше негативных последствий.

Власти намерены ввести новый налог с 1 октября. Жители Германии раскритиковали план правительства, так как в выигрыше от него останутся энергокомпании. Хабек в ответ на реакцию граждан перешел к шантажу, заявив, что без сбора страну ждет крах. При этом он допустил пересмотр изменения «деталей» нового налога, указывает Bloomberg. «Конечно, технические детали налога ещё можно изменить, но его отмена приведет к совершенно другим социальным дебатам», — отметил чиновник.

Налоговые инициативы выглядят тем циничнее, что сам Шольц вовлечен в громкий скандал, который получил название Cum Ex. Это целая вереница уголовных дел под контролем прокуратуры Кельна. В фокусе расследования находится схема, помогавшая финансистам и банковским акционерам выводить из-под налоговых правил миллиарды евро. Ее фигурантом является бывший депутат бундестага от СДПГ Йоханнес Карс, чье имя придает делу особую пикантность: он на протяжении долгого времени был поверенным Шольца.

Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

Ранее Хабек рассказал, что ради экономии стал меньше времени проводить в душе, не уточнив, сколько времени теперь посвящает этому занятию. По данным социологов, поддерживающие разные политические силы граждане экономят воду по-разному. Уточняется, что если 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, 35% не изменили поведение в душевой. Поддерживающие партию «Зеленые» стоят в первых рядах снизивших время принятия душа. 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, еще столько же стали реже мыться. В других группах избирателей только 9–18% моются на данный момент реже и меньшее время, чем ранее.

Как писал TRT на русском, рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца и правящей «светофорной» коалиции (Социал-демократическая партия, Свободная демократическая партия и «Зеленые») опустился до самого низкого уровня за все время их правления с декабря 2021 года. В частности, как свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag, 62% немцев не нравится работа Шольца, довольны результатами его правления лишь 25% опрошенных. Это почти вдвое меньше, чем мартовские показатели, когда действия канцлера положительно оценивали 46% немцев, а 39% опрошенных были ими недовольны.