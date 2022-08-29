Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа. На них будет отрабатываться применение войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе.

Более 50 тыс. военнослужащих будут задействованы в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Восток-2022», которые пройдут 1-7 сентября на полигонах Восточного военного округа (ВВО), в акваториях Охотского и Японского морей, сообщает Минобороны РФ.

«Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения», — говорится в сообщении.

Учениями «Восток-2022» будет руководить начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, отметили в военном ведомстве.

На маневрах с 1 по 7 сентября войска отработают оборонительные и наступательные действия на семи полигонах ВВО — «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Замыслом СКШУ «Восток-2022» предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск, а в основу розыгрышей тактических эпизодов СКШУ положены различные варианты совместных практических действий воинских контингентов ВС РФ и государств-партнеров, говорится в сообщении.

От России в маневрах участвуют органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Целью учений является улучшение взаимодействия воинских контингентов для обеспечения безопасности в Восточном регионе. Основная часть мероприятий пройдет на полигоне «Сергеевский», а в акватории Японского моря Тихоокеанский флот совместно с военно-морскими силами Китая отработает оборону морских коммуникаций и содействие сухопутным войскам на приморском направлении.

В учениях «Восток-2022» примут участие военные из стран ШОС, ОДКБ, Азербайджана, Сирии, Алжира, Никарагуа и Лаоса. Беларусь подтвердила участие в учениях «Восток-2022» в начале августа, страна отправит на маневры более 250 военных. В середине августа об участии в учениях объявил Китай, не уточнив численность отправляемых военных.

Правительство Японии выразило обеспокоенность проведением учений «Восток-2022», в том числе на Курильских островах, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно. По его словам, Япония обеспокоена проведением учений «Восток-2022», пока в Украине продолжаются боевые действия, и продолжает следить за действиями российских военных. В свою очередь Госдеп США заявил, что Россия и Китай имеют право проводить учения. «Насколько я понимаю, это совместные учения, в которых участвует ряд стран, помимо России и Китая. Страны на рутинной основе принимают свои собственные суверенные решения», — сказал представитель ведомства Нед Прайс. В то же время он отметил обеспокоенность из-за развития отношений между Китаем и Россией, а также Ираном и Россией.