Письмо от неонацистов с угрозами об убийстве получила мечеть Мевлана в Барнсторфе (Германия, Нижняя Саксония). В письме, которое было размещено в социальных сетях мусульманской ассоциацией Нижней Саксонии Schura Niedersachsen, было написано: «Мы убьем всех вас, турок».

На письме также можно увидеть свастику и аббревиатуру NSU 2.0. (немецкая ультраправая экстремистская организация «Национал-социалистическое подполье»). Мечеть находится в ведении «Исламского сообщества Милли Гёрюш».

«Нас не запугать», — сказали представители Schura Niedersachsen. «Мы хотели бы, чтобы органы безопасности серьезно относились к нападениям на мечети и чутко реагировали на них», — сказал IslamiQ председатель суда Нижней Саксонии Реджеп Бильген.

Письмо с угрозами — не первое исламофобское нападение на мечеть в Барнсторфе. В последний раз сообщество получило письмо с угрозами четыре месяца назад.

Германия, страна с населением более 83 млн человек, занимает второе место по численности мусульманского населения в Западной Европе после Франции. При этом ФРГ уже давно стала лидером по расистско-фашистским нападениям на турок и ислам на Западе. В 2019 году было зафиксировано 24 нападения на физических лиц, 20 — на организации, четыре — на транспортные средства, три — на могилы, три — на ассоциации, еще три — на жилые помещения и по одному нападению на образовательное учреждение и иностранное представительство. Рейд полиции в 2020 году в мечети в Берлине вызвал волну негодования со стороны турецких политиков, прежде всего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Европейский фашизм перешел в новую фазу», — сказал тогда президент.

Brandeilig, инициатива правозащитной группы FAIR International, сообщила в июньском отчете, что в период с 2014 по 2022 год в ФРГ было зарегистрировано около 840 случаев нападений, вандализма и угроз. Детальный анализ преступлений, совершенных в 2018 году, показал, что виновные в большинстве нападений оставались неизвестными, что спровоцировало дальнейшие нападения неонацистов или левых экстремистов на места отправления культа мусульман. Из 120 нападений на мечети, зарегистрированных в 2018 году, только в девяти случаях удалось установить виновных. «Этот показатель вызывает беспокойство», — подчеркивали эксперты Брандейлига, указав, что как минимум в 20 случаях подозреваемые намеревались убить или причинить тяжкие телесные повреждения прихожанам мечети.