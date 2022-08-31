Западные спецслужбы все больше беспокоятся из-за активности китайской разведки, пишет The Financial Times со ссылкой на бывших и действующих представителей западных контрразведывательных служб.

Так, экс-глава европейского отделения ЦРУ в беседе с FT сообщил, что шпионские операции Китая становятся «все более масштабными и представляют большую угрозу, чем те, которые осуществляются Россией». Второй собеседник издания, действующий сотрудник спецслужб, оценил ситуацию с китайским шпионажем в Европе так: «Лучшие операции Китая сейчас так же хороши, как и у России. Некоторые из них изысканные… в своем упорстве».

Собеседники издания отмечают, что, поскольку методы шпионажа в Китае сильно отличаются от российских, западным спецслужбам приходится пересматривать подходы к контрразведке. В то время как российская разведка, утверждает FT, опирается на традиционную подготовку хорошо обученных людей со специальными навыками, которые работают по четко поставленным задачам, Китай собирает данные намного более широко.

В КНР еще в 2017 году был принят закон, который требует от «всех организаций и граждан» помогать национальной разведке и сотрудничать с ней. Сравнивая методы российской и китайской разведслужб, бывший офицер ЦРУ привел такую метафору:

«Разница в стилях шпионажа двух стран отражена в поговорке, часто цитируемой западными официальными лицами, которые сравнивали цели разведки с песчинками. В то время как русские агенты посылают подводную лодку ночью и отправляют небольшую группу на берег, чтобы принести ведро песка, китайцы средь бела дня посылают тысячи купающихся, чтобы собрать более крупный улов, всего по одной песчинке на каждого».

Такая тактика, по словам Николаса Эфтимейдоса приводит к некоординируемым шагам, несколько агентов при этом добиваются одного и того же. С другой стороны, результат бывает реальным.

Financial Times приводит в пример историю офицера французской разведки Анри М., который влюбился в Пекине в переводчицу посла и стал работать на КНР. Вскоре после этого его отозвали во Францию и на суде в 2020 году приговорили к 8 годам тюрьмы за передачу секретной информации, хотя это произошло «два десятилетия назад». Его коллега Пьер-Мари Х. также «шпионил на Китай», пока в 2017 году его не отправили в тюрьму на 12 лет. По данным газеты, Китай или связанные с ним группировки хакеров скорее всего стояли за взломом Microsoft в 2021 году, когда были скомпрометированы 30 тыс. организаций по всему миру. Такие обвинения выдвинули США и ЕС, но в Пекине их назвали «необоснованными и безответственными».

Согласно оценкам, на которые ссылается FT, китайский коммерческий шпионаж ежегодно приводит к ущербу для американской интеллектуальной собственности в размере до $600 млрд. По оценкам ЕС, кража интеллектуальной собственности обходится европейским странам в €50 млрд ежегодно.

«Русские занимаются шпионажем со времен царя, им это просто нравится. Традиционно китайцы уступали в интеллектуальной оснащенности русским, но [за эти годы] они прошли крутой путь обучения», — сказал изданию бывший глава британской MI6 Алекс Янгер.

Об усилении активности разведывательных операций Китая сообщилиранее глава британской внутренней разведывательной службы MI5 Кен Маккаллум и глава ФБР Кристофер Рэй. Последний заявил, что «масштаб операций Китая захватывает дух».