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Турция отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Пакистан
Турция отправила 6 самолетов с гуманитарной помощью, а также поезд и фуры в Пакистан. В стране с 14 июня не прекращаются муссонные дожди. В результате наводнений погибли более тысячи человек, пострадали более 33 млн пакистанцев. #trtнарусском #Пакистан #Турция #помощь #гуманитарка #наводнение #новости
Турция отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Пакистан / Others
31 августа 2022 г.
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