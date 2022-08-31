Турция отправила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнений Пакистан

Турция отправила 6 самолетов с гуманитарной помощью, а также поезд и фуры в Пакистан. В стране с 14 июня не прекращаются муссонные дожди. В результате наводнений погибли более тысячи человек, пострадали более 33 млн пакистанцев. #trtнарусском #Пакистан #Турция #помощь #гуманитарка #наводнение #новости