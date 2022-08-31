В сентябре за рубеж поедут отдыхать 18% российских туристов, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Наиболее популярным направлением стала Турция, оформлено 17,2% авиабилетов от всех международных бронирований. Далее идут Армения — 14,9% и Казахстан — 8,1%. На четвертом месте расположился Узбекистан — 7,5%, Кыргызстан — 6,7% и Таджикистан — 5,2%. Следом идут Таиланд — 4,6%, Израиль — 3,1%, ОАЭ — 2,8%, Азербайджан — 2,7% и Беларусь — 2,1%.

Количество приезжающих в Узбекистан россиян увеличивается четыре месяца подряд. Согласно данным Госкомстата, если в апреле страну посетило 29,3 тыс. россиян, то в мае — уже 47,5 тыс. За июль их число достигло 61,6 тыс. — вдвое больше, чем тремя месяцами ранее. Только с апреля по июль Узбекистан посетили 190,5 тыс. граждан России — столько же было во всем 2021 году. Всего же с начала года в стране побывало 247,2 тыс. россиян.

Ведущие российские туроператоры также отмечают многократный рост интереса к узбекистанским турам. Например, компания «Русский Экспресс» продала в 5 раз больше туров, чем в том же периоде прошлого года. Среди направлений наибольшим спросом, как и раньше, пользуются маршруты, проходящие через Самарканд и Бухару. Также увеличивается интерес туристов к Хиве и Ургенчу.

По словам представителей сферы, в пользу Узбекистана играют удобство перелетов, разнообразие направлений, безопасность и доступные цены. Россиян также привлекает отсутствие визового режима. Кроме того, росту турпотока способствует возможность оформить карты Visa и MasterCard на лояльных условиях. Сейчас «карточные туры» в Узбекистан предлагают четыре крупных оператора, отмечает портал Spot.uz. Также такие туры организуются в Армению, однако, как пояснили туроператоры, поездка в Узбекистан обойдется дешевле, и там для оформления понадобится один-два дня, тогда как в Армении, чтобы получить карту, потребуется три-четыре.

Эксперты российской туристической отрасли прогнозируют дальнейший рост продаж туров в Узбекистан осенью. Наряду с экскурсионными поездками и сити-турами некоторые компании замечают увеличение числа туристов, которые едут в страну на длительный срок.