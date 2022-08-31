После массовых беспорядков в Ираке отменили комендантский час

В Ираке отменили общенациональный комендантский час после призыва лидера движения «Садр» Муктады ас-Садра к своим сторонникам покинуть «зеленую зону. Накануне в ходе столкновения с силовиками в Багдаде погибли по меньшей мере 30 человек, более 700 получили ранения, в том числе 110 сотрудников службы безопасности. #trtнарусском #Ирак #беспорядки #политика #новости #трт #митинги