ПОЛИТИКА
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Фахреттин Алтун: мы хорошо знаем, зачем Reuters занимается дезинформацией
Reuters систематически проводит информатаки против политико-экономической системы Турции: публикует новости, которые само же зачастую опровергает, указал глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун
Фахреттин Алтун: мы хорошо знаем, зачем Reuters занимается дезинформацией
Фото: АА / Others
31 августа 2022 г.

Глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг очередную фейковую публикацию от британского информационного агентства Reuters, в которой утверждается, что программы новостей в стране контролируются.

«Нападение британского информационного агентства Reuters на наше Управление по связям с общественностью, которое добилось национального и международного успеха с помощью эффективной коммуникативной модели, лишь подтверждает то, что мы двигаемся в правильном направлении», — указал Алтун.

«Мы сопротивлялись дезинформационным кампаниям против Турции в течение последних четырех лет, мы сделали нашу страну более устойчивой к этим атакам, и мы создали прозрачную коммуникационную среду. В том же направлении мы полны решимости служить Турции в течение многих лет под руководством нашего президента», — продолжил Фахреттин Алтун.

Reuters — это уже инструмент для информационных операций и систематических манипуляций против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции, добавил Алтун и напомнил, что британское СМИ было много раз замечено за информатаками, которые не имели под собой никакой реальной основы и являются классическими «фейк ньюс»: «Мы очень хорошо знаем, кому именно Reuters служит и для чего публикует подобную дезинформацию».

По его словам, Reuters специально устраивало информационную кампанию против Турции в период, когда военные страны боролись с ИГ — это происходило ровно в те моменты, когда западные государства покрывали террористов в Сирии и давали им трансграничный доступ. Кроме того, Турция хорошо помнит, как Reuters искажало слова президента Эрдогана в момент осторожных шагов перехода на систему президентского управления страной, а потом было вынуждено опровергать собственные новости и статьи.

«Конечно, мы не забываем, какую роль Reuters играет в экономических и финансовых операциях против Турции. И такое информационное агентство все еще пытается нацелиться на турецкую коммуникационную модель и наш институт власти, — отметил Алтун. — Мы видим, что экономический кризис затронул всю Европу и вашу страну, Англию, а также вас как учреждение. По этой причине вы прибегаете к кабинетной журналистике, потому что это дешевле и проще. Как и много раз прежде, вы подаете воображаемые и сфабрикованные сценарии, сотканные из беспочвенных стереотипных предубеждений, называя это новостями. Мы еще раз напоминаем вам, что настоящая журналистика не может быть такой, какими бы ни были условия, и мы приглашаем вас сообщать только правду».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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