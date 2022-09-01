Ливанские министры забросали камнями стену на границе с Израилем

Министр энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд и министр социальной политики Эктор Хаджар решили посоревноваться в метании на дальность камней в разделительную стену на границе с Израилем. Ограждение высотой 7 метров и протяженностью 1,2 км появилось на границе двух государств по инициативе Тель-Авива. #trtнарусском #Ливан #Израиль #камни #новости