ПОЛИТИКА
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Ливанские министры забросали камнями стену на границе с Израилем
Министр энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд и министр социальной политики Эктор Хаджар решили посоревноваться в метании на дальность камней в разделительную стену на границе с Израилем. Ограждение высотой 7 метров и протяженностью 1,2 км появилось на границе двух государств по инициативе Тель-Авива. #trtнарусском #Ливан #Израиль #камни #новости
Ливанские министры забросали камнями стену на границе с Израилем / Others
1 сентября 2022 г.
Истории
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