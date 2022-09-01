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Израиль освободит палестинца, который голодал 171 день
Палестинец Халиль Авадех прекратил голодовку после того, как Израиль согласился освободить его 2 октября из-под незаконного ареста. Он протестовал против удержания в тюрьме без предъявления обвинения 171 день. За это время мужчина похудел на 48 кг. #trtнарусском #Палестина #заключенный #голодовка #израиль #освобождение #тюрьма #новости
Израиль освободит палестинца, который голодал 171 день / Others
1 сентября 2022 г.
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