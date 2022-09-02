Грядущая зима станет самой трудной для Украины из-за высоких цен на газ. Такое заявление 25 августа сделал президент страны Владимир Зеленский во время обращения к согражданам, опубликованного в его официальном Telegram-канале.

Зеленский отметил, что стоимость газа в Европе поднялась выше отметки в $3300 за 1 тыс. куб. м и признал: для Украины отопительный сезон 2022–2023 гг. станет «очень опасным и очень острым».

«[Зимний период] действительно будет самым сложным в нашей истории», — сообщил Зеленский.

Вопрос энергообеспечения Украины во многом связан с проблемой поставок российских энергоносителей в Европу. Государства Евросоюза уже выразили серьезные опасения по поводу проведения отопительного сезона 2022-23 после заметного снижения импорта российского газа. Еще в большей степени подобным рискам подвержена Украина, которая импортирует примерно 40% процентов газа у своих соседей по Европейскому Союзу по рыночным ценам, в то время как собственные месторождения обеспечивают 60 % потребностей.

В связи с этим способность Украины пройти отопительный сезон прежде всего зависит не от импорта, а от динамики собственной добычи газа. Kondor Finance Plc., эмитент евробондов «Нафтогаза», сообщала, что с начала военных действий на Украине по середину июля суточная добыча его ключевой дочерней структуры «Укргазвыдобування» снизилась на 6% год к году (абсолютные цифры не приводились). В 2021 году компания добыла 12,9 млрд кубометров товарного газа при общей добыче в стране около 19,2 млрд кубометров.

Поэтому собственной добычи газа может не хватить для отопительного сезона, особенно с учетом рисков, которые несут в себе продолжающиеся боевые действия на территории Украины, в связи с этим Киев ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона. При различных сценариях такая потребность составляет около 3-4,9 млрд куб. м. И проблема не только в том, откуда взять необходимые объемы, но и в том, где найти финансовые средства для их оплаты.

Хотя страна прекратила покупать газ у России напрямую в 2014 году, она по-прежнему использует тот же самый российский газ, который перенаправляется из доли стран ЕС для Украины из проходящей в стране газотранспортной системы (ГТС).

Показательно, что с момента начала боевых действий в Украине транзит российского газа по украинской ГТС продолжается без сбоев, за исключением ситуации с газоизмерительной станцией (ГИС) Сохрановка (точка входа в Украину международного газопровода МГП Союз). Это было одной из причин снижения объемов поставок российского газа в Евросоюз, в то время как заявки Газпрома на транзит через ГИС Сохрановка украинской стороной отклоняются с 11 мая 2022 г.

Причиной отказа является то, что ГИС Сохрановка находится на неконтролируемой украинскими властями с 2014 года территории, однако форс-мажор был объявленлишь спустя 2 месяца после начала военных действий. На текущий момент транзит российского газа через ГТС Украины идет через ГИС Суджа (точка входа в Украину из России МГП Уренгой - Помары - Ужгород).

Украинский оператор (ОГТСУ) предлагал Газпрому перенести объемы с ГИС Сохрановка на ГИС Суджа, однако Газпром отказался, объяснив это невозможностью с точки зрения российской потоковой схемы. При этом Газпром не полностью использует мощности, заложенные в контракт на транзит российского газа по ГТС Украины, и в случае необходимости есть возможности для наращивания поставок.

В свою очередь Украина пытается найти выход из сложившегося положения. В частности, Киев может начать отбирать газ из транзитного потока российского газа, проходящего по газотранспортной системе (ГТС) Украины в Европу, чтобы закачивать его в свои подземные хранилища газа (ПХГ) для подготовки к зиме. Об этом еще перед началом боевых действий предупреждал бывший директор украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, уже тогда «Нафтогаз» находился в состоянии «глубокого финансового кризиса», и в первом квартале 2022 года Украина не сможет обойтись без «существенных» объемов импортного газа. Он описал «пессимистичный сценарий», согласно которому потребление газа внутри страны достигнет показателей февраля 2020 года, и тогда станет «неизбежен отбор российского газа из транзитного потока» сверх того, что отбиралось из объемов, предназначенных для государств ЕС на основании соглашений об импорте газа.

Естественно, это может привести к остановке прокачки российского газа через территорию Украины в Европу, что в итоге не только еще больше усугубит энергетический кризис в Украине, но и может в значительной степени ухудшить ситуацию с обеспечением газом Европы. Такая ситуация повторит историю 2009 года, когда Россия приостановила экспорт, пытаясь взыскать с Киева газовый долг в $2,4 млрд. Однако если тогда путем переговоров, в том числе за счет привлечения арбитражных инстанций ЕС, вопрос удалось уладить, то на фоне конфронтационных отношений Москвы не только с Киевом, но и с Брюсселем, решить проблему будет еще сложнее.

«Без финансовой поддержки (Запада) нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы. <...> (Без импорта газа) на крупных участках Украины будут блэкауты», — заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко 28 августа.

Как утверждает Витренко, Украине требуется десять миллиардов долларов на импорт газа. Союзники понимают, что страна нуждается в этих средствах, подчеркнул он, однако глава компании не уверен, что Киев сможет получить эти деньги.

В то же время ряд государств готовы оказать содействие Украине. Так, Норвегия готова выделить 2 млрд норвежских крон (более $200 млн) на закупку газа для Украины, чтобы помочь пройти отопительный сезон. Помимо этого, Норвегия также призвала другие страны закупить резервный газ для Украины. Однако вопрос, где взять этот самый резервный газ, недостаток которого по-прежнему испытывает сам Евросоюз, являющийся основным импортером для Украины, остается открытым.

Собственно, в нынешней ситуации может вновь потребоваться вмешательство Турции в качестве посредника между Россией и Украиной для того, чтобы помочь населению Украины пережить холодную зиму. У Анкары уже есть соответствующий опыт решения вопроса по поводу вывоза зерна из украинских портов. Хотя ситуация с поставками газа Украине на первый взгляд кажется более сложной, турецкая сторона может создать необходимые условия для получения Киевом необходимых для страны объемов газа, имея на это согласие со стороны Москвы.

Выходом могло бы стать начало поставок газа из Турции в Украину по Трансбалканскому газовому коридору (ТГК). С 1 января 2020 г. «Газпром» запустил «Турецкий поток» и прекратил поставки газа по ТГК через Украину в Болгарию, Турцию, Грецию и Македонию.

Однако теперь возможно реверсное использование ТГК, который бы мог перекачивать российский газ, поставляемый по «Турецкому потоку» для Украины. Еще в начале февраля министр энергетики Турц Фатих Донмез и его украинский коллега Герман Галущенко обсудили вопросы энергетической безопасности и возможности поставок газа по Трансбалканскому коридору.

Показательно, что тогда же, в феврале 2022 года украинская газотранспортная система обрела возможность получать газ из Венгрии путем физического, а не виртуального реверса. В свою очередь в конце сентября 2021 года Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение 15 лет.

Поставки начались с 1 октября, газ проходит по «Турецкому потоку» в обход ГТС Украины. Это привело к тому, что Украина более не смогла пользоваться в прежнем объеме венгерским «виртуальным» реверсом. Таким образом, если Киев захочет получить дополнительные объемы газа через Венгрию, то и это, скорее всего, будет тот же самый российский газ, поступаемый в страны через «Турецкий поток» со стороны Сербии.

Точно так же, как прекратился виртуальный реверс газа из Словакии, поставки по виртуальному реверсу из Польши стали невозможны с мая, поскольку Варшава прекратила закупать газ у «Газпрома», отказавшись платить в рублях. «Физические» поставки газа из Польши в Украину примерно вдвое увеличились в июле, что, видимо, связано со снижением прокачки по «Северному потоку» и сокращением возможности «Нафтогаза» приобретать газ у клиентов «Газпрома» по виртуальному реверсу.

В отличие от государств Евросоюза, Турция не испытывает проблем с сокращением поставок российского газа, а при наличии альтернативных источников может позволить себе перенаправить необходимые объемы для Украины. Естественно, это потребует согласований подобной схемы с российской стороной.

Это вполне вписывается в возможные предложенияТурции по созданию «энергетического коридора» для разрешения энергетического кризиса в Европе, вызванного ограничением поставок российского газа. И этот вопрос может быть согласован с российской стороной, в частности, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступит по приглашению российского лидера Владимира Путина. Мероприятие состоится 15-16 сентября в Самарканде.