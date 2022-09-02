Польша потребует от Германии выплатить в качестве репараций из-за Второй мировой войны 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, представляя доклад о военных потерях Польши.

«Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши... Мы должны стремиться восстановить самосознание немецкого народа», — отметил политик.

«Суть в том, чтобы — возможно, в ходе долгого и трудного судебного процесса — получить компенсацию за все, что Германия, германское государство и немецкий народ сделали в Польше в 1939–1945 годах», — объяснил он.

Качиньский оценил сумму потерь, «понесенных Польшей в результате немецкой агрессии», в более 6,2 трлн злотых ($1,3 трлн). «Эта сумма вполне приемлема для экономики Германии и не слишком ее обременит», — приводит его слова портал Forsal.

По словам Качиньского, сумма подсчитана «самым консервативным методом» и может быть увеличена. От отметил, что большую ее часть составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан» в годы войны. В начале июля Качиньский заявил, что Польша намерена добиваться от Германии репараций. «Очевидно, что они платили другим, почему бы им не платить нам, чем мы хуже?» — подчеркнул политик.

13 июля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что власти Польши подготовили доклад с документами и расчетами, на основании которого республика будет добиваться репараций от Германии. По его словам, Польша сильно пострадала во время Второй мировой войны, но получила минимальные компенсации. Он пообещал показать «точные расчеты», основанные на научно проверенных способах подсчета, которые пересчитывают потери того времени на текущие средства.

По итогам Потсдамской конференции в 1945-го СССР и Польша договорились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии. В 1954-м между Польшей и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР. В 2017-м спецкомиссия польского сейма по репарациям оценила ущерб в $48,8 млрд. После этого сумму несколько раз корректировали, в итоге она выросла до $850 млрд.