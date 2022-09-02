После годичного перерыва в Афганистане стали открываться первые кинотеатры. Чтобы заполнить репертуар интересными фильмами, не противоречащими нормам ислама, Совет татар Афганистана высказал желание организовать прокат в стране картин татарстанского производства, сообщает ИА «Татар-инфом» со ссылкой на лидера татарской общины Афганистана Забихулло Надери Татара.

Сейчас в Афганистане демонстрируются или ждут показа порядка 40 документальных и художественных фильмов из мусульманских стран.

«Нам, конечно, хочется, чтобы в наших кинотеатрах показали и фильмы из Татарстана. Мы это можем организовать и с этим вопросом хотим обратиться для содействия в Министерство культуры Татарстана. Также хотим предложить организаторам казанского фестиваля Международного мусульманского кино не ограничиваться рамками Татарстана, а провести следующий фестиваль в Кабуле. Татары Афганистана очень ждут культурной поддержки от Татарстана», — сообщил Забихулло Надери Татар.

В период американского вторжения наиболее популярны в Афганистане были фильмы индийского и турецкого производства, хотя демонстрировались также европейские и американские ленты. После вывода американских войск афганское правительство сперва запретило показ зарубежного кино полностью, но спустя год изменило свое решение, и теперь все афганцы с нетерпением ждут новых походов в кино, замечают в ИА «Татар-инфом».

«Два года назад на международном кинофестивале афганского кино «Ладжвард», прошедшем в Кабуле, татарстанский фильм «Остазбике» был признан лучшим мусульманским фильмом. На фестивале были представлены 210 картин, 55 из которых члены жюри отобрали для дальнейшего участия. Жюри этого кинофестиваля, состоящее из знаменитых актеров, продюсеров мировой величины, с удивлением узнали о работах татарстанских кинематографистов и высоко оценили эти ленты. Но, к сожалению, кинематографические контакты с Татарстаном на этом закончились. Потом был годовой запрет на весь мировой кинематограф. Сейчас снова появилась возможность проката татарстанского кино в Афганистане. Мы можем в этом поспособствовать», — заявил руководитель казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Представительство его фонда работает в Кабуле и на постоянной основе помогает местному населению в преодолении последствий войны.