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Азербайджанские саперы разминируют Лачин и его окрестности
Азербайджанские саперы проводят разминирование Лачина и его окрестностей, которые 25 августа вернулись под контроль Баку в соответствии с соглашением об альтернативном Лачинскому коридору маршруте в Армению. В городе обнаружено 1300 противопехотных мин, заложенных после окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020. Часть зданий и лесов на освобожденной территории были умышленно сожжены незаконными поселенцами перед уходом. #Лачин #лачинскийкорридор #саперы
Азербайджанские саперы разминируют Лачин и его окрестности / Others
2 сентября 2022 г.
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