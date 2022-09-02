Азербайджанские саперы разминируют Лачин и его окрестности

Азербайджанские саперы проводят разминирование Лачина и его окрестностей, которые 25 августа вернулись под контроль Баку в соответствии с соглашением об альтернативном Лачинскому коридору маршруте в Армению. В городе обнаружено 1300 противопехотных мин, заложенных после окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020. Часть зданий и лесов на освобожденной территории были умышленно сожжены незаконными поселенцами перед уходом. #Лачин #лачинскийкорридор #саперы