Турция и Израиль договорились возобновить авиасообщение, написал в Twitter израильский премьер-министр Яир Лапид.

«В правительстве утвердили соглашение об установлении авиасообщения между Турцией и Израилем. Отныне израильские воздушные суда смогут приземляться и взлетать из Стамбула, а также из других пунктов назначения в Турции», — написал Лапид.

Ранее, 3 сентября, стало известно, что впервые с 2010 года эсминец турецких ВМС пришвартовался в порту Хайфы в рамках учений НАTO. TCG Kemalreis (F-247) останется в хайфском порту несколько дней, чтобы провести дозаправку и продемонстрировать свое присутствие у израильских берегов. При этом эсминец не будет принимать участия в каких-либо учениях в Израиле. Это первое публичное выражение сотрудничества в области безопасности между Израилем и Турцией после нормализации отношений между странами.

В этом году Израиль и Турция начали налаживать отношения после более чем десяти лет охлаждения. В июне прошла встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу с Лапидом, тогда возглавлявшим МИД Израиля. По ее итогам стороны заявили, что будут повышать дипломатический уровень двусторонних отношений до послов. Кроме того, Лапид поблагодарил Анкару за спасение израильтян, на которых Иран готовил нападение на территории Турции. 17 августа Лапид провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме и возвращении послов двух стран в столицы.

Лапид назвал восстановление отношений Израиля и Турции «важным активом для региональной стабильности и очень важным в экономическом плане для граждан Израиля». В турецком МИДе сообщали, что стороны планируют в скором времени провести встречу на высоком уровне, изучить вопрос формирования смешанной экономической комиссии, наладить политические и региональные консультации», а также расширить сотрудничество в области сельского хозяйства и туризма. Ключевой темой обсуждения станет взаимодействие по вопросам безопасности и защиты от террористических угроз, подчеркивал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.