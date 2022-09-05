В конце июля турецкое издание Milliyet написало, что между Афинами и Москвой уже около полугода нет реальных дипломатических отношений. Посол РФ в Греции Андрей Маслов также заявил, что «с февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Сотрудничество, контакты отсутствуют».

Всему виной, конечно же, война в Украине. Греция, полагаясь на ЕС, выступает с позицией по поддержке Киева в его праве на самозащиту.

Запутанные отношения

Конечно, вполне понятен исторический ресентимент Кремля по поводу греков — мол, мы вас освободили и независимость подарили, а вы нам нож в спину.

Все же не забота о греках, сербах или болгарах была основным лейтмотивом действий России. Главной целью было ослабление или даже полное завоевание Османской Турции. Романовы бредили идеей контроля Босфора и Дарданелл, а затем и овладения Средиземноморьем. И судьба балканских народов их мало интересовала. Они были лишь инструментом дестабилизации Стамбула, внутренним фактором напряжения, козырем в рукаве, картой, которую разыграли.

К тому же Россия никогда не имела целостной стратегии в отношении православных народов Османской империи. Например, для сербов и болгар она предлагала идеи панславизма — объединения всех славян в рамках одного государства — естественно, российского.

А вот для неславян — грузин, армян и греков — она себя позиционировала защитником христиан от мусульман. Петербург умело нащупывал уязвимую ахиллесову пяту османов и всячески на нее давил, не из желания повредить сухожилие, а для победы над огромным организмом.

Конец святым и православию?

Помимо исторических связей, Грецию и Россию связывает общая вера — православие. Причем обе страны ощущают себя лидерами в православном мире. Греки за счет наличия пяти древних церквей, которые преимущественно являются греческими — 4 патриархата и архиепископия Кипра. Россия же за счет количества общин и политического влияния в постсоветских и даже шире — в странах Варшавского договора. Тут обе страны стараются игнорировать тот факт, что главная православная церковь «Фанар» находится в Турции.

Почти тридцать лет назад была создана Межпарламентская ассамблея православия — это орган, который объединял парламентариев из стран, где есть православные верующие. Так вот, на уровне Устава организации закрепили привилегированное положение лишь двух стран — Греции и России. Первая, поскольку единственная (на тот момент) православная страна — член ЕС и НАТО, а вторая — единственная православная страна, обладающая ядерным оружием.

Однако в то же время аналитики всегда отмечали два конкурирующих лагеря в Православии — греческий и российский. То есть с одной стороны дружба и единство в рамках православия были, но, с другой стороны, всегда существовала конкуренция.

Православная цивилизация

В классическом труде американского политолога Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций» изложена теория, что в мире существует 9 цивилизаций, основанных на самобытности культуры, языка, традиций, но главное — религии. Хантингтон выделяет Западную, Православную, Латиноамериканскую, Мусульманскую, Буддийскую, Индуисткую, Китайскую, Африканскую и Японскую цивилизации. Хотя культурно последнюю я бы включил в первую, но это нюансы.

Итак, согласно Хантингтону, в православной цивилизации есть явный лидер — это Россия. Скорее всего, ученый пришел к такому выводу из-за размеров, влияния и наличия ядерного оружия у Москвы. Ведь с чисто религиозной точки зрения Россию сложно назвать лидером православия. Количество общин в соотношении с количеством населения — одно из самых низких среди православных стран.

Самый высокий показатель в Северной Македонии — одна церковь на 670 человек. Средний показатель — от 1000 до 2000. Так, в Румынии — 1200, в Украине — 2300. А вот в России — больше 8000. То есть это очень низкий показатель, который явно говорит о том, что именно в религиозном смысле Россия точно не лидер православия.

К тому же, статистика посещения главных религиозных праздников — Пасхи, Рождества и Крещения тоже свидетельствует о низком уровне воцерковленности. Однако в политическом плане идеи Хантингтона были «на ура» восприняты российским светским и церковным руководством.

Патриарх Кирилл стал часто использовать термин «цивилизация» в своих проповедях и противопоставлять православных коллективному Западу. Он даже взялся за разработку альтернативной концепции прав человека, которая бы основывалась на православии.

Кремлю также понравилась эта концепция, и одной из задач МИД РФ на внешнеполитической арене была презентация РФ в качестве защитника православия и христиан на Ближнем Востоке. Все это укладывалось в концепцию лидера так называемой «православной цивилизации».

Однако это в теории, на практике же все оказалось совершенно иначе. Хантингтон обещал, что войн внутри цивилизаций не будет, разве что между конкурентами за лидерство. Но что мы видим в Украине?

Война условного лидера против другого государства, которое и не претендовало на лидерство. К тому же на сторону Украины стали такие православные государства, как Греция, Румыния, Болгария, Грузия, Молдова, Черногория, Северная Македония. На Кипре общественное мнение разделилось.

Там всегда были сильны русофильские настроения из-за обширных российских инвестиций. И только Сербия поддержала Россию, и то лишь на словах. Сербы стараются не нарушать санкции. То есть дружат с Москвой, но с оглядкой на собственную выгоду.

Так вот, получается, что большинство стран православной цивилизации на стороне Украины, то есть против условного лидера этой цивилизации. И это ставит под вопрос само понятие лидерства. Можно ли быть лидером, когда против тебя все окружение? Ответ весьма прозрачен и очевиден.

Почему Хантингтон не прав?

Ну и еще одно уточнение к прогнозам Хантингтона. В его теории Украина должна была распасться по Збручу на две неравномерные части. Православные по одну сторону и греко-католики на Галичине — по другую. Мол, католики будут пытаться стать частью западной цивилизации, а православные будут ориентироваться на Россию.

В первой половине 90-х, когда Хантингтон разрабатывал свою теорию, это действительно выглядело так. Достаточно вспомнить первые президентские выборы в Украине. Линия разделения прошла точь-в-точь по Збручу — греко-католические регионы поддержали проукраинского Вячеслава Черновола, тогда как православные области голосовали за бывшего коммуниста Леонида Кравчука.

Однако каждые следующие выборы смещают линию разделения с запада на восток. Тут важно следить именно за президентскими кампаниями, поскольку именно они отображали геополитические изменения, поскольку в Украине, согласно Конституции, именно президент занимается международными отношениями, а полномочия премьера больше сосредотачиваются на внутренней политике.

Наиболее четко линия разлома была зафиксирована в 2004 г. — страна разделилась пополам: запад за Ющенко, восток за Януковича. Однако уже в 2014 году, в условиях аннексии Крыма и войны в Донбассе, вся страна, кроме оккупированных территорий, проголосовала за единого кандидата — Петра Порошенко.

Фактически в 2014 г. распад Украины на несколько частей сошел на нет. Это доказано электорально. Именно внешняя агрессия сплотила украинский народ. Еще больше нацию закалила полномасштабная война.

Совсем недавно украинская социологическая компания "Рейтинг” провела опрос. Так вот, впервые за 10 лет абсолютное большинство украинцев (80%) сказали, что дела в стране идут в правильном направлении. То есть фактически речь идет об одобрении действий Вооруженных сил Украины, защите и полноценном разводе с Россией, а также освобождении всех территорий в международно признанных границах.