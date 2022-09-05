В Германии наблюдается дефицит квалифицированных менеджеров. Речь идет не только о крупных корпорациях из индекса DAX, но даже о средних компаниях. Как пишет Zeitung «Aussiedlerbote», страна нуждается в квалифицированных наемных работниках, а также в управляющих. Проблема усугубляется тем, что их невозможно заметить временными работниками из других стран.

Прежде всего, эксперты ощущают недостаток менеджеров среднего звена с зарплатой в 120 тысяч евро в год. Кроме того, рекрутеры отмечают, что острую нехватку управленцев испытывают средние компании и семейные предприятия. Как правило, эти фирмы не выдерживают конкуренции с крупными игроками рынка.

Например, они не успевают идти в ногу со временем и делать более привлекательные предложения для специалистов, как это делают крупные компании. В результате немецкая торговая палата делает мрачный прогноз: «Помимо нехватки квалифицированных рабочих, экономика движется к нехватке менеджеров», — говорит президент DIHK Питер Адриан.

Существуют, как минимум, две причины, по которым Германии не хватает квалифицированных управленцев. Во-первых, «виноват» демографический кризис — рождаемость падает быстрее, чем бэби-бумеры выходят на пенсию. Во-вторых, у молодого поколения менеджеров иные приоритеты, которые не принимают пожилые владельцы компаний, указывают в Zeitung «Aussiedlerbote».

Например, молодые люди полностью отдаются делу и стремятся продвигать проекты, для этого в своей работе они полагаются на скорость, стараясь выполнить больше за короткое время. Бюрократия и чужие оценки их не интересуют. Но многие компании ожидают, что руководители будут проводить в офисе по 50–60 часов в неделю. Для молодого поколения управленцев это не работает, потому что они хотят сохранять баланс между работой и личной жизнью. Кроме того, менеджмент возможен даже в условиях домашнего офиса. Тем более что зарплаты для менеджеров на «удаленке» и тех, кто работает из офиса, сейчас сопоставимы. А для компаний «старой закалки» это неприемлемо.

Ранее в Zeit Online отмечали, что, по результатам официального ежегодного опроса, в ФРГ наблюдается острая нехватка порядка 360 тысяч государственных служащих для выполнения всех предусмотренных законом обязанностей. Эта цифра была названа федеральным председателем Beamtenbund und tarifunion Ульрихом Зильбербахом в интервью для Франкфуртской всеобщей газеты (Frankfurter Allgemeinen Zeitung).