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Россия проводит учения в прибрежных зонах Охотского и Японского морей
В международных военных учениях «Восток-2022» на Сахалине принимают участие свыше 50 тыс. военнослужащих из 14 стран. Кроме подразделений из Китая присутствуют военные из Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа и ряда государств постсоветского пространства. В маневрах используют более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Учения продлятся до 7 сентября. #trtнарусском #Восток2022 #военныеучения #Россия
Россия проводит учения в прибрежных зонах Охотского и Японского морей / Others
5 сентября 2022 г.
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