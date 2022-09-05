Россия проводит учения в прибрежных зонах Охотского и Японского морей

В международных военных учениях «Восток-2022» на Сахалине принимают участие свыше 50 тыс. военнослужащих из 14 стран. Кроме подразделений из Китая присутствуют военные из Индии, Лаоса, Монголии, Никарагуа и ряда государств постсоветского пространства. В маневрах используют более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Учения продлятся до 7 сентября. #trtнарусском #Восток2022 #военныеучения #Россия