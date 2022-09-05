5 сентября 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Возле здания посольства России в Кабуле произошел взрыв: 10 погибших
Двое сотрудников российского посольства погибли в результате теракта в Кабуле, сообщает МИД РФ. Террорист-смертник попытался приблизиться к дипломату, который вышел огласить список претендентов на визу, но нападавшего застрелила охрана. Общее число жертв преступления достигло 10 человек. #trtнарусском #Афганистан #Кабул #взрыв #росссия #посольство #новости
Возле здания посольства России в Кабуле произошел взрыв: 10 погибших / Others
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