По итогам летнего сезона карты «‎Мир»‎ в Турции принимают практически во всех туристических зонах. На данный момент решается вопрос о том, чтобы расширить их на все отели страны до конца года, заявил в интервью «Известиям» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

«С одной стороны, не работают наши карты — Visa и MasterCard. С другой стороны, достаточно хорошо работают карты «‎Мир»‎. Мы переживали в начале сезона, как будет проходить оплата, как это повлияет на активность туристов. Но сейчас мы видим, что «‎Мир» принимают практически ‎повсеместно, этот вопрос почти решен. В большинстве туристических зон карта работает, по ней можно либо сразу расплатиться, либо снять наличные в банкоматах и расплатиться кешем. То есть проблем с расчетом картой «‎Мир» в Турции ‎у россиян нет», — признался он.

Егармин пояснил, что в большинстве туристических зон карта работает, по ней можно либо сразу расплатиться, либо снять наличные в банкоматах. Он также уточнил, что решено сделать так, чтобы до конца года «Мир» принимали во всех турецких отелях.

«Такая программа стоит, на уровне государственной комиссии этот вопрос решается. И больше того, в Турции нет тех, кто был бы против. Наоборот. Но есть определенные технические моменты, внедрение этого всего может занять некоторое время. Мы видим на сегодня, что число мест, где принимают «‎Мир»‎, в разы выросло. По сравнению с тем, что было, прогресс налицо», — указал он.

Ранее посол Кубы в России Хулио Антонио заявил, что карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в стране уже к концу текущего года. Он отметил, что это является еще одним способом расширения банковской и финансовой системы Кубы на другие рынки. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Россия ведет переговоры с Китаем, а также странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки по применению карт «Мир». В интервью РИА «Новости» он напомнил, что сейчас через карты российской платежной системы «Мир» туристы из РФ могут снимать в банкоматах деньги или оплачивать услуги в Турции, Армении, Вьетнаме, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Корее. К постепенному внедрению карт платежной системы также готова Эфиопия. Кроме того, в ближайшие дни платежная система может заработать и в Иране.