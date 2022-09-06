Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил немедленно сделать бесплатной аренду школьных учебников, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. По его словам, президенту было «доложено о возражениях широкой общественности и родителей по поводу резкого повышения арендной платы за школьные учебники и рабочие тетради», и президент не оставил реакцию общества без ответа.

«Принимая во внимание, что школьные учебники играют исключительно важную роль в общем среднем образовании детей, а также в целях поддержки школьников, их родителей и законных представителей, обеспечения социальной справедливости глава государства поручил Кабинету Министров и Министерству народного образования принять безотлагательные меры по организации бесплатной аренды школьных учебников и рабочих тетрадей», — сообщил Асадов.

Подорожание было связано с резким ростом стоимости бумаги на мировом рынке и расходов на ее доставку

После поручения Шавката Мирзиёева глава администрации президента Сардор Умурзаков провел совещание, посвященное критическому рассмотрению данного вопроса, указал замглавы администрации президента Комил Алламжонов.

По его словам, в ходе совещания была создана большая рабочая группа, состоящая из ответственных представителей администрации, министерства народного образования, инспекции контроля качества образования и ряда других организаций, для проведения комплексной экспертизы всех школьных учебников, выявления имеющихся в них ошибок и недочетов, повышения их качества.

Перед Счетной палатой, антимонопольным комитетом и министерством народного образования была поставлена задача в месячный срок критически пересмотреть систему подготовки, издания, формирования себестоимости и распространения учебников, внедрить прозрачную и эффективную систему выполнения государственного заказа.

Предоставлять школьникам учебники в аренду власти независимого Узбекистана решили в 2006 году. До той поры родителям приходилось покупать комплекты пособий. От арендной платы освобождены первоклассники, дети из малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, специализированных школ и школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями.

В середине августа сообщалось, что часть школьников в Узбекистане начнет учебный год с учебниками нового поколения. Так, указом президента от 11 мая было поручено до конца 2022 года разработать учебные пособия, учебники и рабочие тетради для 3, 6, 7 и 10 классов, в 2023-2024 годах — для 4, 5, 8, 9 и 11 классов. Министерство народного образования сообщило о выполнении этой задачи с опережением графика. В 2022 году ожидается прием 50463 первоклассников, 92% из них были приняты в школы через электронную платформу еще в августе.

В прошлом году в Узбекистане всего было напечатано 25 миллионов учебников, а на сегодняшний день текущего года — уже 35 миллионов из запланированных 60 миллионов.