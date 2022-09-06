Немецкий газовый гигант Uniper оказался на грани финансового краха из-за газовой войны России. Компании понадобится еще 7 млрд евро помощи, чтобы покрыть убытки от покупки газа по высоким ценам, пишет Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора Uniper Клауса-Дитера Мобаха.

«Мы получили стабилизационный пакет от правительства. Мы договорились о поддержке в размере 7 млрд евро, которая будет предоставлена в четвертом квартале», — сказал Мобах. Однако, по его словам, компания с большой долей вероятности «достигнет этого потолка уже в сентябре».

Правительство Германии в соглашении с компанией пообещало: если убытки Uniper не будут компенсированы операционной прибылью от других предприятий и превысят 7 млрд евро, власти готовы увеличить размер финансовой помощи.

Uniper уже получила от правительства Германии пакет поддержки на 20 млрд евро, но сокращение поставок из России вынудило компанию закупать газ на бирже по рекордно высоким ценам. После остановки газопровода «Северный поток» на неопределенный срок фьючерсы на газ в Европе выросли на 35%, а риск усиления энергетического кризиса возрос.

В первом полугодии Uniper получила более 12 млрд евро убытка, что является одним из самых больших показателей в корпоративной истории Германии. Компания заняла у государственного кредитора KfW 9 млрд евро, но этих денег не хватило, чтобы покрыть недостаток ликвидности, и Uniper пришлось брать кредит для закупок газа еще на 4 млрд евро.

Россия также несет потери от сокращения поставок газа в Европу, пишет The Moscow Times. Согласно закрытому докладу правительства, прекращение поставок газа на европейский рынок лишит бюджет 400 млрд рублей в год, или 1,1 млрд рублей в день. В августе бюджет уже недосчитался 33,7 млрд рублей налога на добычу газа после того, как добыча «Газпрома» упала на 34%, а экспорт — на 59%.

Страны ЕС собираются обсудить введение потолка цен на российский газ 7 сентября. По данным Bloomberg, европейские чиновники предлагают установить лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС в регионах, которые пострадают от перебоев с поставками. Однако чиновники предупреждают: ЕС стоит вводить потолок цен на газ только в том случае, если страны готовы к полному прекращению поставок из России.

Тем не менее, по мнению бывшего стратега «Газпромнефти» Сергея Вакуленко, СПГ в обозримом будущем не сможет компенсировать Евросоюзу поставки из России, поскольку в мире не хватает свободных объемов производства. Если говорить о нуждах Германии, пишет «Компания», то для замены российского трубопроводного газа сжиженным ей не хватает сейчас и приемных СПГ-терминалов, а новые появятся не ранее чем через год, считают в Vygon Consulting. Могут возникнуть и технические проблемы с подключением СПГ-терминалов к инфраструктуре «Северного потока — 2», рассчитанной на гораздо более высокие давление и объемы.