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Чавушоглу: Исламофобия, христианофобия, антисемитизм — общая угроза
Растущие расизм и исламофобия в Европе вызывают всеобщее беспокойство, заявил на совместной пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Анкара надеется, отметил он, что Париж приложит максимум усилий для противодействия этим опасным тенденциям. #trtнарусском #Франция #исламофобия #расизм #новости
Чавушоглу: Исламофобия, христианофобия, антисемитизм — общая угроза / Others
6 сентября 2022 г.
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