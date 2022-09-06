Чавушоглу: Исламофобия, христианофобия, антисемитизм — общая угроза

Растущие расизм и исламофобия в Европе вызывают всеобщее беспокойство, заявил на совместной пресс-конференции с французской коллегой Катрин Колонна министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Анкара надеется, отметил он, что Париж приложит максимум усилий для противодействия этим опасным тенденциям. #trtнарусском #Франция #исламофобия #расизм #новости