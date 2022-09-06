Запущенная в середине июня новая цифровая новостная платформа TRT Balkan заполняет важный пробел в мировом вещании за счет передач на местных языках Балканского региона, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция проводит целостную внешнюю политику для развития Балканского региона. Анкара пытается предотвратить напряженность в регионе и сохранить исторические и географические связи с Балканами, и работа медиа-платформы также вписывается в эту политику, добавил Эрдоган. Сбалансированная и справедливая позиция Анкары известна и приветствуется всеми народами балканского региона. Эта политика останется неизменной, заверил турецкий президент.

Платформа начала работу 15 июня, вслед за TRT World, TRT Arabic, TRT на русском, TRT German и TRT French, журналисты редакции публикуют контент для Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Северной Македонии, Албании, Косово и Черногории.

«Наши государственные учреждения, а также наши неправительственные организации и наш деловой мир делают то, чем мы гордимся. Сбалансированное и справедливое отношение нашей страны ценится всеми народами в этом регионе. Мы сохраним нашу позицию и впредь, — подчеркнул Эрдоган. — Основная повестка моего визита посвящена усилиям по разрешению политического кризиса в Боснии и Герцеговине, который продолжается уже более года. Во всех своих контактах я хотел бы отметить, что мы подчеркиваем территориальную целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины, которые имеют жизненно важное значение для мира и стабильности на Балканах».

В рамках визита на Балканы турецкий лидер в период с 6 по 8 сентября посещает Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию. В 2022 году отмечается 30-летие налаживания дипотношений Турции с Боснией и Герцеговиной и Хорватией.

«Анкара продолжает курс на вклад в безопасность и мир в Балканском регионе, поддержку интеграции этих стран в евроатлантические структуры», — сказал президент.

В Сараево президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с членами Президиума Боснии и Герцеговины заявил о том, что достигнуты договоренности об упрощении визового режима. Граждане двух стран смогут совершать взаимные поездки на основе удостоверений личности. Эрдоган отметил, что схожую договоренность планируется заключить в среду, 7 сентября, с Сербией.

Президент отметил, что одним из приоритетов сотрудничества Анкары и Сараево является развитие взаимной торговли, объемы которой по итогам 2021 года достигли 876 млн долларов.

Комментируя ситуацию в районе Митровица в Косово, где в последнее время имела место напряженность между сербами и косоварами, президент Турции выразил надежду на то, что ситуация окончательно нормализуется, в том числе благодаря участию президента Сербии Александра Вучича.