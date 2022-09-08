Турция и Балканы станут еще ближе друг к другу

Официальный трехдневный официальный визит Реджеп Тайип Эрдоган на Балканы (Боснию и Герцеговину, Сербию и Хорватию) начался с города Сараево. Президент Турции уже провел переговоры с членами Президиума БиГ и договорился о взаимных поездках граждан двух стран по национальным удостоверениям личности. Вечером он направится в Сербию, где планирует заключить аналогичные соглашения. #trtнарусском #турция #босниягерцеговина #визит #балканы #эрдоган #трт #новини #новости