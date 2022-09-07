ЕС и США значительно нарастили закупки алюминия и никеля в России — вопреки проблемам с логистикой, вызванным боевыми действиями в Украине, и радикальному сокращению притока валюты в российскую экономику, сообщает Reuters со ссылкой на статистическую базу данных ООН UN Comtrade.

Увеличение объема поставок промышленных металлов из России, по данным международной торговли ООН, свидетельствует, что Западу трудно оказывать давление на российскую экономику, которая переносит санкционное давление «лучше, чем ожидалось», и даже наблюдается рост курса рубля, поскольку высокие доходы от продажи нефти помогли компенсировать последствия ограничительных мер.

Данные из базы United Nations Comtrade показывают, что в марте-июне 2022 года ЕС и США нарастили импорт российских никеля и алюминия на 70%, а общий объем поставок достиг $1,98 млрд. «Запад неоднократно вводил санкции в отношении широкого круга российских товаров, людей и учреждений, но в значительной степени щадил сектор промышленных металлов», — отмечает Reuters.

Опрошенные агентством аналитики говорят, что США и ЕС «извлекли уроки» после серьезных сбоев в строительном, автомобильном и энергетическом секторах, вызванных санкциями, которые в 2018 году ввел тогдашний президент США Дональд Трамп против российского алюминия. В 2019 году эти санкции были сняты.

В марте 2022 года, после начала боевых действий в Украине, цены на алюминий и никель выросли до рекордных отметок — в том числе на фоне опасений, что санкции и разрывы логистических цепочек сделают поставки невозможными. Но эти опасения оказались необоснованными, констатирует Reuters, поскольку в марте-июне объем российского экспорта этих металлов оказался «относительно высоким». «Рыночные механизмы работают», — прокомментировал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Российский «Русал» является крупнейшим в мире производителем алюминия за пределами Китая, на его долю приходится около 6% мирового производства этого металла. С 24 февраля ЕС оставался крупнейшим импортером российского необработанного алюминия, в среднем ввозя его в объеме 78,2 тыс. тонн в месяц — на 13% больше, чем в марте-июне 2021 года. Так, крупнейший порт Европы Роттердам в своей отчетности указал, что общие объемы грузопотока в первой половине 2022 года выросли на 0,8%. Однако, как следует из его данных, на 17,7% увеличились «навалочные» грузы, которые не помещаются в контейнеры, — и произошло это как раз из-за роста импорта металлов. Представитель порта сообщил Reuters, что партии алюминия и никеля из России до сих пор прибывают в Роттердам, поскольку эти металлы не подпадают под европейские санкции.

США в марте-июне импортировали в среднем 23 049 тонн российского алюминия, что на 21% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Глава отдела сырьевой стратегии Liberum Том Прайс пояснил, что «для американцев очень важно получать алюминий из максимального количества источников», и на фоне сокращения экспорта китайского металла поставки продукции «Русала» очень важны.

На Россию приходится около 10% мирового производства никеля. Российский «Норникель» выпускает порядка 15-20% мирового объема никеля для применения в аккумуляторах. В марте-июне 2022 года США нарастили импорт российского никеля на 70% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, продемонстрировав самый большой рост этого показателя среди всех стран мира, а поставки этого металла из России в ЕС увеличились на 22%.