Количество заказов на немецких заводах падает шестой месяц подряд из-за инфляции, неопределенности в поставках энергоносителей и войны в Украине, которая продолжает наносить ущерб Европе, сообщило министерство экономики ФРГ.

Германия пытается предотвратить зимний энергокризис, но даже если властям удастся это сделать, существует другая проблема: экономика еще не оправилась от внезапного роста затрат, который сказался на промышленном производстве и подорвал восстановление сектора услуг после коронавирусных ограничений.

Заказы на промышленные товары упали на 1,1% за месяц с учетом сезонных колебаний, показали данные федерального статистического управления, хотя экономисты прогнозировали падение на 0,7%. По сравнению с июлем 2021 года заказы сократились на 13,6%, пишет Bloomberg.

Охлаждение мировой экономики, нехватка материалов и рост цен в настоящее время создают проблемы для промышленности. «Развитие спроса в производственном секторе продолжало оставаться слабым в начале третьего квартала из-за войны и высоких цен на газ», — признает министерство экономики, которое заявило, что прогноз на второе полугодие остается сдержанным. По данным статистического управления, внутренние заказы, в частности, упали на 4,5% в июле, в то время как заказы из-за рубежа выросли на 1,3%.

В июле сводный индекс деловой активности в промышленности и услугах Германии упал до самого низкого уровня за 25 месяцев и составил 48 пунктов, подсчитало рейтинговое агентство S&P Global. Цифры подтверждают прогнозы о том, что крупнейшая экономика Европы столкнется с рецессией во второй половине 2022 года, указывали в Bloomberg.

Сводный индекс PMI отслеживает деловую активность как в производстве, так и в секторе услуг. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление. В июне индекс PMI Германии составил 51,3.

«После предыдущего ослабления ограничений, связанных с вирусом, ускорился рост, но столкновение различных встречных ветров в июле подтолкнуло экономику Германии к сокращению», — заявил экономист S&P Global Пол Смит. «Спад производства был широкомасштабным и сопровождался углублением спада в обрабатывающей промышленности и снижением активности в сфере услуг впервые с декабря», — отметил он.

По словам Смита, постоянные задержки поставок, неопределенность, вызванная войной в Украине, и инфляция стали причиной «худших показателей деятельности частного сектора Германии с момента пика первой волны пандемии весной 2020 года».

Цифры подтверждают прогнозы о том, что крупнейшая экономика Европы, оказавшаяся одной из уязвимых в Европе из-за зависимости от российских энергоносителей, столкнется с рецессией во второй половине 2022 года, отмечает Bloomberg.

Так, Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства, которое входит в немецкое министерство экономики, в июле прямо признавал в интервью Bild, что Германия не сможет пережить эту зиму без российского газа из-за низкой заполненности газовых хранилищ страны. «Газовые хранилища заполнены чуть менее чем на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все равно недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — отмечал чиновник.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова уже завтра возобновить работу «Северного потока — 1», если ей вернут отремонтированную турбину. Отвечая на вопрос, не зря ли строили газопровод «Северный поток — 2», запуск которого был заморожен Германией, российский президент подчеркнул, что «мы ничего зря не строим»: «Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим «Северный поток — 2», — пояснил Путин во время Восточного экономического форума. Для включения «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» РФ достаточно только «нажать кнопку», добавил он.