Вклады россиян в иностранных банках за первое полугодие 2022 года увеличились на 1,019 трлн рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ. Причем более половины этой суммы пришлось на первый квартал — 539,7 млрд рублей, из которых 331,6 млрд зарубежных депозитов выросло еще в феврале.

Далее во втором квартале прирост депозитов в банках зарубежных юрисдикций составил 480,1 млрд рублей.

После февральского рекорда в марте приток средств на депозиты в банках-нерезидентах сократился до 173,8 млрд рублей, затем в апреле — до 114,4 млрд рублей, в мае — до 99,6 млрд. В итоге, как отмечает агентство, значение в мае только в три раза превысило минимум прироста средств населения на депозитах за рубежом: он наблюдался в январе и достигал 34,3 млрд рублей.

На шестой месяц, в июне, был зафиксирован резкий рост: депозиты граждан России в зарубежных кредитных организациях увеличились в три раза с мая — до 266,1 млрд рублей.

Внутри России спрос на валютные вклады у россиян падает, например, в июне доля валютных вкладов снизилась до 11,5% с 14% — так мало депозитов в валюте россияне хранили только в 2007 году. ВТБ прогнозирует, что валютные сбережения граждан России продолжат уменьшаться, а доля иностранной валюты в их портфеле классических сбережений по итогам 2022 года составит около 10%. По состоянию на август на валютных вкладах россиян было почти $74 млрд, сообщал ЦБ.

Как отмечал зампред ЦБ Дмитрий Тулин, валютные счета россиян превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу. Сокращение сбережений в валюте связано с общей политикой «дедолларизации» и избавления от так называемых «токсичных» валют.

В ходе ВЭФ-22 зампредправления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ожидает сокращение доли сбережений россиян в иностранной валюте к концу текущего года до 10% — этот показатель будет вдвое меньше, чем значение начала 2022 год. Причина сворачивания валютных вкладов физлицами связана с санкциями, высокой инфляцией на рынках ЕС и США, и практически нулевыми ставками по депозитам.

При этом в июле обеспеченные россияне перешли к покупкам валюты в месяц на сумму, эквивалентную одному миллиону долларов. Как рассказали собеседники «Известий», данные средства граждане переводят на свои зарубежные счета, как правило, в дружественные страны. Особой популярностью у россиян пользуются Казахстан и ОАЭ. Также часть денег направляется в Турцию, в которой наблюдается интерес к покупке недвижимости, отметили финансисты.

В апреле-мае россияне перевелив страны Центральной Азии и Закавказья рекордное количество денег. По данным «Коммерсанта», в четыре страны бывшего СССР — Армению, Грузию, Казахстан и Кыргызстан — в мае в общей сложности поступило около одного миллиарда долларов.