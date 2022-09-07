7 сентября 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Турция представила военный катер для нужд ВС Азербайджана
Турецкая оборонная компания спроектировала военный катер STM-MPAC для нужд Вооруженных сил Азербайджана, который представили на 4-й Международной оборонной выставке ADEX-2022 в Баку. Турецкие инженеры также впервые показали отечественную малогабаритную подводную лодку STM 500, готовую к серийному производству. #trtнарусском #азербайджан #турция #выставка #ADEX2022 #STM #MILGELM #STMMPAC
Турция представила военный катер для нужд ВС Азербайджана / Others
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