Немецкий размен

Первые действительно громкие трансферные истории произошли в Германии. В Бундеслиге было два главных голеадора — Роберт Левандовски и Эрлинг Холанд, которые начиная с лета 2020 года на пару забили 125 мячей. Оба в межсезонье покинули ФРГ. Первый реализовал свою мечту и перешел в «Барселону», второй из множества вариантов выбрал «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

За 34-летнего поляка испанский клуб, находящийся сейчас чуть ли не в предбанкротном состоянии, выложил аж €50 млн. Игрок подписал с клубом четырехлетнее соглашение, сумма отступных составила € 500 млн. Откуда у «Барсы» такие деньги на трансферы, притом что она находится в долгах на восьмизначную сумму, — это вопрос к юристам и экономистам. Но каким-то образом руководству удается совмещать несовместимое: делать такие покупки и одновременно просить почти каждого футболиста согласиться на понижение зарплаты.

Эрлинг Холанд младше Левандовского на 12 лет, поэтому его трансферная стоимость намного выше. «Манчестер Сити» отдал за него в общей сложности порядка €250 млн. Из них €75 млн — это сумма отступных для дортмундской «Боруссии», за которую играл норвежец. Еще €125 млн — подписной бонус и суммарная зарплата игрока за пять лет (именно на такой срок рассчитан контракт). 22-летний нападающий будет получать около £350 тыс. в неделю. И еще €50 млн — выплаты агентам и представителям Холанда, которые тоже подняли на сделке колоссальные деньги.

Но каково теперь их бывшим клубам, которые потеряли своих главных звезд и бомбардиров? «Бавария» этот вопрос решила оперативно, подписав контракт с Садьо Мане из «Ливерпуля». Сенегалец выиграл с английским клубом все что мог, включая Лигу чемпионов и Премьер-лигу, забил больше 100 мячей за четыре сезона и нуждался в новом вызове. Нет никаких сомнений, что он заменит Левандовского без потери качества состава команды.

А вот у «Боруссии» проблемы. Заменить Холланда почти нереально, если ты не «Бавария». В Дортмунд готовые звезды мирового уровня не особо едут, поэтому приходится брать либо молодых (как сам Холланд три года назад), либо тех, на кого нет спроса у клубов-фаворитов Лиги чемпионов. «Боруссия» взяла Себастьяна Аллера из «Аякса», но тот выбыл на неопределенный срок, не сыграв ни одного матча: у него обнаружили рак яичка. Футбол сразу отошел на второй план. Шансы на выздоровление с нынешней медициной и возможностями отличные, но сначала здоровье, а потом — футбол.

В итоге «Боруссия» ограничилась довольно скромным французом Антони Модестом. Ему 34 года, но в прошлом сезоне он забил за «Кельн» 20 мячей в Бундеслиге, и в Дортмунде не без оснований верят в продолжение банкета.

Шумный Манчестер

Еще один ньюсмейкер межсезонья — «Манчестер Юнайтед». В этом клубе вообще никогда не бывает спокойно, но сейчас трансферных новостей было слишком много даже по меркам «Юнайтед». Во-первых, команду возглавил очередной новый специалист — на этот раз голландец Эрик тен Хааг. Он — уже шестой тренер команды с 2013 года, с тех пор как этот пост покинул сэр Алекс Фергюсон. Но станет ли он первым со времен легендарного шотландца, кому удастся сделать клуб чемпионом Англии?

Чтобы шансов на положительный ответ в этом вопросе было как можно больше, манкунианцы вели себя на трансферном рынке очень активно. Самое свежее подписание — бразильский вингер Антони из «Аякса» — за €105 млн. О нем мало что известно, кроме того, что за два года нападающий забил 19 мячей за чемпионов Нидерландов и 14 голевых передач. Неплохо, но и не выдающиеся цифры для такой открытой и атакующей лиги, как голландская, где нередко можно видеть цифры и в несколько раз больше.

Самое важное приобретение «МЮ» — бразильский опорный полузащитник Каземиро из «Реала». За 31-летнего бразильца манкунианцы выложили € 70 млн. В Мадриде он выиграл пять кубков Лиги чемпионов и был полностью готов к следующей ступени карьеры. Сейчас переезд из «Королевского клуба» в «Манчестер Юнайтед» — это шаг назад, но во многом от Каземиро и будет зависеть, смогут «красные дьяволы» вернуться в элиту мирового футбола или нет. Проблемная позиция в опорной зоне закрыта, и теперь шансов на попадание в Лигу чемпионов в будущем году должно стать больше. Особенно с учетом того, что команду пополнил плеймейкер экстра-класса Кристиан Эриксен, на Евро-2021 переживший остановку сердца. Обычно после таких случаев в спорт вообще не возвращаются (большинство умирает прямо на поле или по дороге в больницу), но датчанину вживили дефибриллятор прямо в сердце, и он снова может играть в футбол на высоком уровне.

Также «МЮ» купил защитников Лисандро Мартинеса и Тайрела Маласию, но это скорее надстройка, чем базис. Клубу, судя по всему, удалось сохранить Криштиану Роналду, так что состав для борьбы за самые высокие места точно имеется. Единственная крупная потеря — Поль Погба. Французский хавбек вернулся в «Ювентус» бесплатно, в статусе свободного агента.

Претензии Моуринью и безумие «Ноттингема»

Еще пара ярких историй лета — из Рима и Ноттингема. Два не связанных между собой города и клуба по-своему ярко проявили себя этим летом на трансферном рынке. «Рому» возглавляет один из самых титулованных тренеров мира — Жозе Моуринью, и он, похоже, всерьез намерен выиграть что-то позначительнее Лиги Конференций и с «Ромой».

Жозе сумел привести в команду целый ряд супер-футболистов, главный из которых — Пауло Дибала из «Ювентуса». 28-летний аргентинец — один из самых талантливых форвардов планеты, он мог перейти в любой клуб, который пожелает, но выбрал «Рому». Его примеру последовали Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ), Андреа Белотти («Торино») и Неманья Матич («МЮ»). Все они игроки высочайшего класса, способные сделать «Рому» чемпионом. В общей сложности римляне не отдали за них ни цента, все они этим летом были без контрактов.

Другое дело — «Ноттингем Форест». Этот клуб известен тем, что в начале 1980-х два раза подряд выиграл Кубок европейских чемпионов (так называлась Лига чемпионов до ребрендинга в 1992 году). Этим летом «Ноттингем» вернулся в английскую Преьмер-лигу и купил аж 18 (!) новых игроков. Среди них есть и очень классные, такие как бразильский защитник Ренан Лоди из «Атлетико», центральный хавбек Ремо Фройлер из «Аталанты» и вингер Джесси Лингард из «МЮ». Есть еще с десяток добротных футболистов выше среднего. Амбиции «Ноттингем Форест» подтверждает и тот факт, что команда заняла третье место в мире по затратам на игроков этим летом.

Греческий владелец клуба Эвангелос Маринакис выложил аж €148 миллионов, больше тратятся только «Барселона» и «МЮ». Принесут ли эти инвестиции легендарному клубу успех — одна из интриг начинающегося сезона.

Дела российские

Нельзя обойти стороной и главные российские переходы лета. Их несколько: Артем Дзюба сменил «Зенит» на турецкий «Адана Демирспор» и отметился голом в первом же матче. О нем мы уже писали ранее.

Другая громкая история — Александр Кокорин. 31-летний скандальный нападающий полтора года числился в итальянской «Фиорентине», но за те 11 раз, что его выпускали на поле, совершил лишь 28 касаний мяча. К сожалению, ни одного результативного. Новый пункт назначения для Кокорина — кипрский «Арис» из Лимасола. В городе хорошие пляжи и около 50% русскоязычного населения, Александру должно быть там комфортно.

Из более серьезных переходов: Алексей Миранчук сменил «Аталанту» на «Торино». В клубе из Бергамо талантливый россиянин редко попадал в состав, а в Турине отличился в первом же матче — забил в ворота «Монце» в Серии А. Хочется верить, что в «Торино» у Алексея дела пойдут по-настоящему хорошо. Он — самый техничный российский футболист, его уровня должно быть более чем достаточно, чтобы закрепиться в середняке чемпионата Италии.

Главные несостоявшиеся

И наконец, последняя глава — о том, что могло случиться, но не случилось. Киллиан Мбаппе весь 2022 год готовился к переходу в мадридский «Реал», эту сделку считали уже готовой и оформленной, но 23-летний француз выбрал остаться дома, в Париже. Можно сказать, что он выбрал деньги. Владельцы ПСЖ предложили ему условия, от которых он не смог отказаться: зарплата € 100 млн евро в год — самая высокая в мире. Плюс подписной бонус для игрока, который составил € 300 млн. Имиджевые права на себя полностью принадлежат самому Киллиану Мбаппе. ПСЖ никак не контролирует то, что игрок будет делать за пределами поля. И более того, Киллиан отныне может влиять на кадровую и трансферную политику клуба.

На этом фоне сразу поползли слухи о том, что он пытается выдавить из команды Неймара, так как тот давит его авторитетом и оспаривает его право пробивать пенальти. А если учесть, что в Париже играет еще и Лионель Месси, то можно только представить, какая там будет атмосфера в ближайшие месяцы и годы. Держать такую раздевалку — сложнейшая задача для любого тренера, а тем более — для такого неопытного в топ-клубах, как Кристоф Галатье.

Еще одна несостоявшаяся история — уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». 37-летний португалец летом всем своим видом показывал и намекал, что хочет уйти: он не приехал на предсезонную подготовку клуба, а когда добрался-таки до базы в Каррингтоне, то открыто выражал недовольство главным тренером: камеры постоянно вылавливают его недовольные гримасы в адрес тен Хаага, холодные рукопожатия, а то и вовсе отказ португальца жать руку своему тренеру.

Роналду хочет играть в Лиге чемпионов — в турнире, где он — король и лучший бомбардир. Но в «Юнайтед» в этом году у него такой возможности не будет. Каких слухов только не было. Португальца сначала отправляли в «Баварию» и «Челси», потом в «Атлетико», потом уже в «Наполи» и «Боруссию», но никто так и не рискнул взять его к себе. И в последний день трансферного окна тен Хааг поставил точку: Роналду не продается. Придется Криштиану терпеть и пытаться отвоевать себе место в основе. А там глядишь, спустя сезон и в Лигу чемпионов получится вернуться.