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Эрдоган раскритиковал Запад за позицию по войне в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал провокационной позицию Запада касательно войны Украины с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, куда турецкий лидер приехал с официальным визитом. #trtнарусском #украина #война #россия #запад #нетвойне #турция #европа #новини #новости
Эрдоган раскритиковал Запад за позицию по войне в Украине / Others
7 сентября 2022 г.
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