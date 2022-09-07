Эрдоган раскритиковал Запад за позицию по войне в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал провокационной позицию Запада касательно войны Украины с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, куда турецкий лидер приехал с официальным визитом. #trtнарусском #украина #война #россия #запад #нетвойне #турция #европа #новини #новости