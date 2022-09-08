Несмотря на введенный в апреле запрет на обслуживание российских судов в европейских портах, танкеры из России продолжают доставлять нефть в Евросоюз, пишет «Агентство» со ссылкой на расследование проекта «Схемы» «Радио Свободы».

В течение последних месяцев 13 российских судов вместимостью 4-5 тысяч тонн ходили по одному маршруту: они загружались в портах Черного или Азовского морей и направлялись в сторону румынского города Констанца, не доходя до порта 17-20 миль. После стоянки они уже пустыми возвращаются в Россию, пишет издание со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

«Схемы» обнаружили два способа передачи нефти с этих судов в Европу. В одном сценарии нефтепродукты в море перегружаются на судно под европейским флагом и таким образом доставляются в ЕС, чаще всего — в Грецию. Так, например, 12 июня российский VF Tanker 11 у берегов Румынии передал груз судну Star Merlin под португальским флагом, вскоре этот танкер разгрузился в греческом порту.

По второй схеме используется танкер New Legend под флагом Либерии с вместимостью более 80 тысяч тонн. Почти пять месяцев судно почти неподвижно стоит в море у Констанцы, отмечают авторы расследования. Российские танкеры VF Tanker 1, 4, 5, 6, 12, 13, 18, 21 регулярно наполняют его с июня этого года, New Legend в свою очередь перегружает нефть на другие суда.

«Схемы» отмечают, что все танкеры, которые доставляют в Европу нефть такими способами, принадлежат компании Volga Shipping («Волжское пароходство»), которой владеет бизнесмен из списка Forbes Владимир Лисин. После начала войны в Украине и введения санкций Лисин, как председатель совета директоров международной сталелитейной компании НЛМК, заявил, что последствия расширения списка товаров, которые можно продавать другим странам за рубли, не были проанализированы «в полной мере». Они могут привести к тому, что НЛМК «выбросит» с международных рынков. «Идея в том, что за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, что-то еще, — сказал миллиардер. — Не знаю, может с газом что-то получится, но остальное?» НЛМК «на протяжении десятилетий» боролась за экспортные рынки, где ее «никто не ждал», напомнил он.

Ранее европейские страны неоднократно заявляли о закрытии своих портов для судов под российскими флагами — с 17 апреля. В июне европейские страны договорились о постепенном введении частичного эмбарго на российскую нефть. К началу следующего года страны ЕС должны прекратить покупать нефть, которая поставляется морским путем.

В августе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные о движении танкеров, что часть южноевропейских и средиземноморских стран продолжает тайно покупать российские энергоносители. Таким образом укрепляется спрос на нефть из России при одновременном падении закупок в странах Северной Европы. Так, с 1 по 5 августа объем поставок сырой нефти из России через терминалы Балтийского и Черного морей в порты Италии достиг максимального за семь недель уровня, узнало агентство. В то же время Испания впервые с апреля закупила нефть марки Urals, действуя через Казахстан, то же самое впервые с февраля сделала Греция. Болгария и Румыния также нарастили покупки российских углеводородов до 255 тыс. баррелей в сутки. Увеличила закупки до максимума за шесть недель и Турция.

Рост спроса на российскую нефть у этих государств свидетельствует, как пишет Bloomberg, о высоких рисках нарушения антироссийских санкций. Они предусматривают полный отказ от российской нефти с декабря 2022 года. На данный момент общий объем поставок сырой российской нефти европейским потребителям оценивается в 1,38 млн баррелей в сутки, это наибольшее значение за последние пять недель.

Ранее Bloomberg писал, что Россия нашла новые способы доставки своей нефти на международный рынок через терминал Эль-Хамра, расположенный в Египте на побережье Средиземного моря. В конце июля грузовое судно с 700 тыс. баррелей российской нефти прибыло в терминал Эль Хамра, после чего судно Crest загрузилось российской нефтью марки Urals.