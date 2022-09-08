Согласно новому исследованию Федерации немецкой промышленности (BDI), 58% компаний испытывают серьезные проблемы, для 34% предприятий остро стоит вопрос выживания. В феврале 2022 года только 23% компаний опасалось банкротств, пишет Der Spiegel.

Каждая десятая компания сократила или остановила производство, почти каждая четвертая компания думает или уже находится в процессе перемещения акций, части производства и рабочих мест за границу.

«Огромная волна банкротств уже идет, на карту поставлены десятки тысяч рабочих мест», — сообщил президент Ассоциации семейных предпринимателей Райнхольд фон Эбен-Ворле. Он подчеркнул, что ситуация в настоящий момент гораздо хуже, чем во время пандемии: «В Германии сейчас самые высокие цены на энергоносители в мире, в 8 раз выше, чем в США. Наша промышленность больше не может этого выдержать».

«Федеральное правительство должно как можно скорее инициировать программу помощи экономике», — заявил президент BDI Зигфрид Руссвурм.

Малый бизнес в Германии и квалифицированные ремесленники также переживают кризис. «Волна банкротств накатывается на нас в сфере торговли из-за энергетического кризиса», — заявил президент Немецкой конфедерации квалифицированных ремесел (ZDH) Ханс Петер Волльшайфер.

По словам главы ZDH, ежедневно поступают звонки от предприятий, готовых остановить производство. Всему виной непомерно возросшие счета за электроэнергию, оплачивать которые трудно. Сегодня ситуация с возможными банкротствами хуже, чем в COVID-19.

Высокие цены на энергоносители, в частности, привели к росту инфляции в Германии до 7,9% в августе. Многие экономисты ожидают двузначных темпов инфляции в ближайшие месяцы. Высокая инфляция ослабляет покупательную способность населения. Нежелание потребителей тратить деньги и одновременный рост расходов оказывают серьезное давление на компании, указывает издание Zeitung «Aussiedlerbote».

Ранее немецкая газета Bild засомневалась в компетентности министра экономики страны Роберта Хабека после его неудачного ответа на вопрос об экономическом кризисе в стране, вызванном антироссийскими санкциями. Как утверждается в статье, накануне телеканал ARD спросил у Хабека, ожидает ли он увеличения числа банкротств в конце этой зимы. Политик ответил, что банкротства не предвидятся, а всего лишь некоторые компании временно прекратят производство.

«То есть целые отрасли могут просто временно прекратить производство, но это не означает, что они разорятся? <…> Неужели наш федеральный министр экономики не имеет ни малейшего представления об экономике?» — задается вопросом автор статьи.

В материале также отмечается, что резкий рост стоимости энергии уже вызвал целую волну банкротств по всей Германии. Многие предприятия заявили о своей неплатежеспособности в силу огромного роста затрат на закупку энергии и материалов. Еще одной причиной закрытия германских компаний и фирм газета называет резкое и заметное снижение продаж, что, в свою очередь, вызвано неуверенностью клиентов в связи с ростом цен.