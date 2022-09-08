Ультраправые греческие законодатели подали петицию после того, как турецкое меньшинство, проживающее в Комотини (Гюмюльчине) в регионе Западной Фракии, установило фонтан в память о турецком журналисте Мустафе Камбазе, убитом путчистами FETÖ во время попытки госпереворота 15 июля, и в честь известного турецкого народного поэта Юнуса Эмре. Об этом пишет Daily Sabah.

Фонтан был построен совместно муниципалитетом Аррианы (Козлубекир) в Греции и муниципалитетом Бурсы Османгази в Турции. Прокуратура Комотини начала расследование после этой петиции, а мэр Аррианы Рыдван Ахмет и многие другие представители турецкого мусульманского меньшинства были вызваны в жандармские участки для дачи показаний.

«У нас уже были подобные проблемы в прошлом, и каждый раз мы сталкиваемся с огромным давлением со стороны ультраправых», — сказал Ахмет. По его словам, греческих депутатов якобы возмутила надпись на фонтане, сделанная на турецком языке. Однако в реальности там написано стихотворение Юнуса Эмре на турецком и греческом языках, а также двуязычное описание объекта — что он построен совместно муниципалитетом Османгази и Аррианы.

Рыдван Ахмет уточнил, что полицейские спрашивали население — почему они построили фонтан, зачем посвятили его Мустафе Камбазу? «Все это делается для того, чтобы запугать нас», — указал он, подчеркнув, что греческие власти постоянно демонстрируют, что турецкая община находится на «задворках» и не должна предпринимать никаких «неверных шагов».

Турция неоднократно критиковала Грецию за нарушение прав турецкого меньшинства, а также за прием и укрывательство сторонников путча в 2016 году.

Община турок Западной Фракии в Греции насчитывает около 100-150 тысяч человек. Права турок в регионе были гарантированы Лозаннским мирным договором 1923 года. Однако с тех пор ситуация неуклонно ухудшалась. После прихода к власти греческой военной хунты в 1967 году меньшинство стало сталкиваться с более жесткими преследованиями и нарушениями прав. После операции ВС Турции по поддержанию мира на Кипре в 1974 году, направленной на защиту прав турецкой общины острова, греческая власть в конце концов пала, но жесткие ограничения в отношении меньшинства сохранялись и ужесточались. К началу 1990-х некоторые права турок были частично восстановлены, но проблемы, связанные с коллективными и гражданскими свободами, сохранились, и возникли новые вызовы. Так, вопрос о выборах муфтия является постоянной проблемой турецкого меньшинства, исповедующего ислам. Избрание муфтиев мусульманами в Греции регулировалось Афинским договором 1913 года между Грецией и Османской империей, а затем было включено в Закон страны 2345/1920. Однако в 1991 году Греция отменила этот закон и начала сама назначать муфтиев.

6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Грецию и призвал положить конец провокациям в Эгейском море. Радары фиксируют наши самолеты, и это нехороший знак. Нашему терпению приходит конец. Мы можем прийти в любой момент без предупреждения. У них есть острова и базы на этих островах. Если угрозы в наш адрес будут продолжаться в том же духе, то нашему терпению настанет конец», — указал Эрдоган. Также президент предостерег греческие власти от использования комплекса С-300 в отношении турецких самолетов.

23 августа стало известно, что греческие ВВС пытались перехватить турецкие истребители, которые выполняли задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье. Несмотря на перехват, самолеты ВВС Турции выполнили задачи и вернулись на авиабазы.