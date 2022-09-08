Вторжение России в Украину привело к эскалации напряженности между Москвой и Западом, углубило политические противоречия и усугубило глобальный экономический спад. Конфликт также глубоко изменил жизнь простых людей от Украины до России, поскольку многие украинцы стали беженцами, спасаясь от боевых действий. Но кровопролитные бои также изменили жизнь простых российских граждан, которые столкнулись с многочисленными ограничениями из-за масштабных западных санкций в отношении Москвы.

Недавно под растущим давлением европейских соседей России — от Польши до Финляндии и стран Балтии, которые когда-то были частью Советского Союза, — Брюссель объявил, что интеграционное объединение приостанавливает визовое соглашение с Москвой, чтобы уменьшить поток российских туристов в европейские страны.

Это решение, которое «значительно сократит количество новых виз, выдаваемых [россиянам] странами-членами», по словам Жозепа Борреля, главного дипломата ЕС, равносильно прямому нападению на простых граждан со стороны одного из крупнейших в мире демократических политических блоков, что также можно рассматривать как меру нарушения прав человека.

«Это будет сложнее, и это займет больше времени», — сказал Боррель, обращаясь к российским заявителям на получение виз ЕС, как будто он наказывающий непослушных учеников учитель.

«Я думаю, что это глубоко недальновидный и отчаянный поступок ЕС, который будет контрпродуктивным», — говорит Грегори Саймонс, доцент Института исследований России и Евразии (IRES) Уппсальского университета (Швеция), описывая решение ЕС как «непродуманную форму коллективного наказания».

Саймонс прогнозирует, что меры Евросоюза в отношении простых россиян подтолкнут их больше к версии Москвы по украинскому конфликту, чем к западным версиям агрессивной позиции Кремля в отношении Киева.

«Это не повлияет на тех, кто принимает ключевые решения в России, и, скорее всего, еще больше изолирует общественность, что, вероятно, еще больше приблизит ее к правительству», — отметил профессор в интервью TRT World.

Россияне гневно отреагировали на решение ЕС. «В этом нет ничего хорошего. Их людям также придется столкнуться с неудобствами, когда они приедут сюда. Это еще один виток иррационального русофобского отношения к нашей стране», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, давая понять, что Москва может нанести Брюсселю ответный удар.

Некоторые официальные лица США, похоже, также не одобряют решение ЕС. «Мы также продолжаем считать, что важно проводить грань между действиями российского правительства и российского народа», — заявил представитель Совета национальной безопасности США в интервью газете Financial Times.

Хотя это решение не вызывает удивления у многих аналитиков, включая Саймонса, учитывая тот факт, что напряженность в украинском конфликте продолжает нарастать в связи с продолжающимся наступлением Киева на юг, приостановка европейским блоком визового соглашения с Россией может также поставить «под сомнение ЕС как надежного партнера для любых возможных будущих соглашений», отмечает специалист.

Разногласия сохраняются

Западные соседи России, некоторые из которых в разные периоды истории находились под властью Москвы, являются движущей силой недавнего приостановления визового режима ЕС. Государства ЕС от Польши до Финляндии и страны Балтии давно лоббируют в Брюсселе введение полного запрета на въезд российских граждан в их страны.

С другой стороны, Германия и Франция, два тяжеловеса ЕС, высказались против «далеко идущих ограничений» в отношении российских граждан, которые могут привести к «подпитке российского нарратива и вызвать непреднамеренные эффекты сплочения вокруг флага и/или отчуждения будущих поколений», отмечено в их совместном меморандуме.

В противовес жесткой позиции соседних с Россией европейских государств, два крупных государства ЕС предложили союзу «внимательно изучать заявления на получение виз, подаваемые российскими гражданами, на предмет потенциальных рисков для безопасности».

В то время как такие страны, как Венгрия, имеющая тесные связи с руководством в Москве, выступили против решения ЕС о приостановке виз, другие государства, такие как Польша и Эстония, даже призвали к более жестким мерам, таким как национальный визовый запрет для российских граждан, демонстрируя различные разногласия в объединении.

«Пока мы не достигли соглашения о том, как ограничить въезд российских граждан в Европейский Союз, Эстония и другие страны, имеющие общую границу с Россией и Беларусью, будут рассматривать вопрос о национальном визовом запрете или ограничении пересечения границы для российских граждан с визами ЕС», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве — проживает значительная русская диаспора, поскольку эти государства были частью Советского Союза, во время которого русское население из разных частей коммунистического государства переселялось на их территории.

С началом войны в Украине еще больше русских, число которых достигает 700 000 человек, прибыло в страны Балтии и другие государства ЕС, что усилило обеспокоенность на всем континенте.

«На неформальной встрече министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о существенном увеличении числа российских граждан, въезжающих в Европейский Союз и Шенгенскую зону, и угрозе безопасности, которую это представляет», — отмечает эстонское внешнеполитическое ведомство.

Однако решение ЕС о выдаче виз российским гражданам может также помешать даже диссидентам путинского правительства искать убежище в европейских странах. «Мы бы не хотели закрывать пути к убежищу и безопасности для российских оппозиционеров или других лиц, уязвимых с точки зрения нарушений прав человека», — цитирует FT слова анонимного американского чиновника.

Решение ЕС о выдаче виз является еще одним звеном в цепи событий, связанных с мерами, принятыми против россиян. В рамках западных санкций многим российским спортсменам было запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Западный запрет коснулся даже таких спорстменов, как Елена Рыбакина, которая в июле выиграла Wimbledon и с 2018 года перешла под флаг Казахстана: она была наказана потому, что родилась в России, поскольку не получила ни одного очка рейтинга Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) за свою победу. «Я не думаю, что это справедливо. Конечно, мы не можем это изменить. Это было решение (принято) раньше. Я говорю не только о себе, но и вообще думаю, что за все эти решения расплачиваются многие игроки», — заключила она.