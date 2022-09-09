О решении юридически закрепить политику ядерных сил Ким Чен Ын объявил на заседании Верховного народного собрания 7 сентября, передает агентство «Рёнхап». Утвержденный декрет получил название «Политика в отношении ядерного оружия». В нем говорится, что политика Северной Кореи по использованию такого оружия «является наступательной».

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану»,— сказано в документе.

Также ядерный удар возможен в случае нападения на Ким Чен Ына. При этом отмечается, что ядерное оружие «используется как крайняя мера против внешней агрессии», и Северная Корея не будет применять его первой. Республика обязуется не размещать ядерное оружие на территории других стран и не передавать им связанные с ядерным оружием технологии, объекты или материалы.

Лидер КНДР заявил, что республика никогда не откажется от ядерного оружия. Ким Чен Ын утверждает, что США ставят своей целью «свергнуть северокорейский режим», заставив КНДР «отказаться от своей ядерной энергии и прав на самооборону».

Выступая в парламенте, Ким Чен Ын отметил, что законодательное закрепление политики в области ядерного оружия «проведет черту, за которой никаких переговоров по поводу ядерного разоружения уже не будет». Он добавил, что не откажется от владения ядерным оружием, даже если страна столкнется со 100-летними санкциями. Закон послужит мощной правовой гарантией для обеспечения «прозрачного, последовательного и стандартного характера» ее ядерной политики, передает ЦТАК.

Предыдущий закон о ядерной политике был принят в 2013 году. Он предусматривал, что КНДР может использовать ядерное оружие для отражения вторжения или нападения со стороны враждебного ядерного государства и наносить ответные удары. Новый закон позволяет наносить превентивные ядерные удары. Основатель сайта NK News, отслеживающего события в Северной Корее, Чад О'Кэрролл назвал «действительно расплывчатыми и неравнозначными» условия, при которых Северная Корея может применить свое ядерное оружие.

В новой версии закона, как и в предыдущей, заверяется, что КНДР не угрожает ядерным оружием неядерным государствам, если они не присоединятся к стране, обладающей ядерным оружием, для нападения на Северную Корею. Закон запрещает любой обмен ядерным оружием или технологиями с другими странами и направлен на снижение опасности ядерной войны, передает ЦТАК.

В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более $640 млн. С начала 2022-го Северная Корея провела уже 17 пусков ракет, последний состоялся в мае. Власти США в августе предупредили, что КНДР планирует провести седьмое испытание ядерного оружия. В том же месяце президент Южной Кореи Юн Сок Ёля в очередной раз предложил КНДР экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию. Власти Северной Кореи это предложение отвергли, назвав его «вздором».

Южная Корея 8 сентября предложила провести переговоры с Северной о воссоединении семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. Но Северная Корея отвергла эти попытки, заявив, что США и их союзники проводят «враждебную политику».

Ранее TRT на русском писал, что Северная Корея финансирует государственные ядерные и ракетные программы на средства, полученные от кибератак на криптовалютные биржи. «Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству расщепляющегося материала для ядерного оружия», — говорится в конфиденциальном документе, подготовленном независимыми наблюдателями для комитета Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН) по санкциям в отношении Северной Кореи.

В 2019 году наблюдатели ООН за санкциями сообщили, что Пхеньян получил около $2 млрд на программы создания оружия массового уничтожения с помощью кибератак.

В отчете также отмечается, что Пхеньян «заметно ускорил» ракетные испытания. Аналитики Центра стратегических и международных исследований США в Вашингтоне опубликовали спутниковые снимки границы Китая и КНДР, где ими была обнаружена северокорейская ракетная база, на которой могут размещаться межконтинентальные ракеты средней и большой дальности.

Аналитики исследовали снимки спутников за 21 января и обнаружили в 25 километрах от границы с Китаем объекты для хранения, заправки и запуска ядерных ракет. «Согласно информированным источникам, на ракетной оперативной базе недалеко от деревни Хеджуни, скорее всего, разместится ракетный полк, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами», — сказано в докладе.

В документе отмечается, что о базе Хеджуни никогда официально не сообщалось, но информация о тайном строительстве объектов там появилась еще 20 лет назад. Недавние снимки подтверждают, что база была достроена. Расположение объекта недалеко от границы с Китаем снижает вероятность превентивного удара по хранилищу ракет, так как существует опасность задеть китайскую территорию.