Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы на поставку печей, запросы увеличились в разы. Это фиксируется на фоне энергетического кризиса, когда многие европейцы не могут позволить себе использовать природный газ, сообщает Yeni Şafak.

В связи с энергетическим кризисом из Европы в Турцию поступают заказы по поставке печей. Гёхан Айбар, занимающийся производством печей в Улусе (Анкара), обратил внимание на увеличение заказов из-за рубежа за последние четыре месяца, — отмечается в публикации.

По словам Айбара, в 2021 году за границу было продано пять-шесть печей, а к сентябрю 2022 года отправлено в Европу уже более 100 изделий. «Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию», — уточнил производитель печей.

По его словам, возрос интерес к печам за счет европейцев в Эдирне и Кыркларели. Он добавил, что печи заказывают также этнические турки, живущие в Европе, некоторые покупают их в Турции и везут домой на автомобилях.

Издание также процитировало Орхана Алтыпармака из Нидерландов. «Прошлой зимой мой последний счет за газ составил 157 евро. В Нидерландах государство помогает тем, кто не работает, но нет ни малейшей поддержки тем, кто работает», — отметил мужчина.

Алтыпармак рассказал, что многие жители Нидерландов ищут различные методы отопления, проявляя интерес к печам и электрическим обогревателям.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Запад пребывает в панике относительно того, как проведет предстоящую зиму в условиях энергокризиса и растущих цен. При этом он выразил надежду, что разумными шагами удастся пройти эти испытания.

В начале сентября советник президента Турции, член президентского совета по экономической политике Йигит Булут заявил, что по меньшей мере миллион жителей стран Евросоюза из-за проблем с газоснабжением намерены провести предстоящую зиму в Турции.

«Минимум миллион граждан стран ЕС, которым отключили газ, приступили к действиям, чтобы провести эту зиму в Турции. Отели в Стамбуле, Измире, Анталье и во многих других провинциях будут переполнены, европейцы уже начали действовать в плане приобретения и аренды жилья», — написал советник турецкого президента в Twitter. «Не продешевите», — посоветовал Булут, адресуя свои слова арендодателям, а саму ситуацию с отключением газа в Европе назвал «божественной справедливостью».