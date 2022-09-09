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Страны Европы увеличили запросы на поставку турецких печей
Спрос на турецкие печи фиксируется на фоне энергетического кризиса, когда многие европейцы не могут позволить себе использовать природный газ по заоблачным ценам
Страны Европы увеличили запросы на поставку турецких печей
Страны Европы увеличили запросы на поставку турецких печей / Others
9 сентября 2022 г.

Турция стала получать многочисленные заказы из стран Европы на поставку печей, запросы увеличились в разы. Это фиксируется на фоне энергетического кризиса, когда многие европейцы не могут позволить себе использовать природный газ, сообщает Yeni Şafak.

В связи с энергетическим кризисом из Европы в Турцию поступают заказы по поставке печей. Гёхан Айбар, занимающийся производством печей в Улусе (Анкара), обратил внимание на увеличение заказов из-за рубежа за последние четыре месяца, — отмечается в публикации.

По словам Айбара, в 2021 году за границу было продано пять-шесть печей, а к сентябрю 2022 года отправлено в Европу уже более 100 изделий. «Кроме того, только на этой неделе мы получили 125 заказов на отправку в Италию», — уточнил производитель печей.

По его словам, возрос интерес к печам за счет европейцев в Эдирне и Кыркларели. Он добавил, что печи заказывают также этнические турки, живущие в Европе, некоторые покупают их в Турции и везут домой на автомобилях.

Издание также процитировало Орхана Алтыпармака из Нидерландов. «Прошлой зимой мой последний счет за газ составил 157 евро. В Нидерландах государство помогает тем, кто не работает, но нет ни малейшей поддержки тем, кто работает», — отметил мужчина.

Алтыпармак рассказал, что многие жители Нидерландов ищут различные методы отопления, проявляя интерес к печам и электрическим обогревателям.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Запад пребывает в панике относительно того, как проведет предстоящую зиму в условиях энергокризиса и растущих цен. При этом он выразил надежду, что разумными шагами удастся пройти эти испытания.

В начале сентября советник президента Турции, член президентского совета по экономической политике Йигит Булут заявил, что по меньшей мере миллион жителей стран Евросоюза из-за проблем с газоснабжением намерены провести предстоящую зиму в Турции.

«Минимум миллион граждан стран ЕС, которым отключили газ, приступили к действиям, чтобы провести эту зиму в Турции. Отели в Стамбуле, Измире, Анталье и во многих других провинциях будут переполнены, европейцы уже начали действовать в плане приобретения и аренды жилья», — написал советник турецкого президента в Twitter. «Не продешевите», — посоветовал Булут, адресуя свои слова арендодателям, а саму ситуацию с отключением газа в Европе назвал «божественной справедливостью».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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